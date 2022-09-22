【烏克蘭戰爭】北韓否認向俄羅斯售武 斥美國旨在抹黑

美國本月初指俄羅斯國防部計劃從北韓購入武器，包括火箭及炮彈，惟俄羅斯官員其後已經否認。北韓官媒周四（22日）反駁指美方説法不實，強調北韓未有計劃向俄羅斯出售武器，更斥責美國行為旨在抹黑。

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北韓國防省裝備總局副局長周四透過官媒《朝中社》發表講話，北韓未曾向俄羅斯出口武器或彈藥，亦未有相關計劃。北韓形容美國等敵對勢力提出北韓向俄售武的說法，聲稱相關行為已違反聯合國安理會決議。

北韓表示美國舉措旨在抹黑北韓，北韓強烈譴責美方散播反北韓陰謀論行為，並給予嚴重警告。北韓強調，開發、生產及擁有軍事裝備，以及與其他國家交易都是主權國家的合法權益，無人有權就此說三道四。

北韓指，從未承認美國等國家在聯合國安理會，對北韓實施的制裁決議。

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美國情報部門本月初引述一份解密文件指，俄羅斯正計劃從北韓購入數百萬枚彈藥，將用於俄烏戰爭。美國國防部發言人巴特爾（Vedant Patel）亦於本月6日，亦再次肯定消息屬實，並指美國已掌握相關跡象。俄羅斯其後反駁指相關報道為假新聞，美國官員則指料交易未完成。

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責任編輯：李俊儀