【GOGOX】快狗打車上市未夠三個月 阿里旗下菜鳥蝕讓一半減持逾600萬股 上市至今累跌75%

本港物流服務快狗打車GOGOX（02246）上市近3個月，隨即遭到阿里巴巴（09988）減持。據聯交所最新權益披露顯示，公司第三大股東阿里近日首次申報，旗下菜鳥於上周四（15日）場內以每股平均價6.3572元，減持快狗打車共23.24萬股，套現147.74萬元，持股量由14.03%下降至13.99%。

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值得注意的是，根據GOGOX招股書披露股權架構，阿里原本持有9,214.5萬股，佔總股本14.97%，而上市後未有顯示其股權有變動，但上周四減持後，最新披露的持股量已減至8,611.3萬股，意味在上周四減持前，已減持580萬股，連同今次披露，前後共減持GOGOX 603.24萬股，持股量下降0.98個百分點。而菜鳥當時入股價為每股1.8107美元（折合約14.12港元），若以阿里上周四平均沽貨價每股6.3572元計算，較入股價低55%，即近3個月的拋售共蝕4,685萬元。

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股價走勢上，GOGOX上市初期曾高見23.15元，隨即跌穿菜鳥入股價，一度低見4.92元。減持消息公布後，股價今日（22日）一度跌近9%，暫低見5.12元，半日跌7.1%，報5.21元。

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記者：郭秀慧