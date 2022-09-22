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【黑客入侵】25%標普500公司「單一登入」憑證　遭黑客盜取兼暗網出售

科技 13:00 2022/09/22

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當黑客獲得SSO憑證時，就可以像一個受信任的內部員工一樣存取公司的系統和數據。（法新社）

「單一登入」（Single Sign-On, SSO）憑證是強大的工具，持有者只需跟認證伺服器辨識身份一次，便可以接達多個應用程式，包括內部和對外系統。但網絡公全公司BitSight報告指出，多達25%的標準普爾500指數（S&P 500）公司的SSO憑證，竟遭黑客盜取並於暗網出售。

【網絡攻擊】2K Games支援平台遭黑客入侵　警告玩家小心冒名惡意電郵

當黑客獲得SSO憑證時，就可以像一個受信任的內部員工一樣存取公司的系統和數據，包括員工糧單、合同、知識產權等，這會對企業帶來重大的損失。

BitSight在暗網上搜索了與3,000家上市公司相關的關鍵SSO憑證，竟發現25%的標普500指數和前20家最有價值的美國上市公司中，至少有一個SSO憑證在暗網上被出售，涉及11萬億美元（約86.3萬億港元）的資產價值損失風險。

【網絡詐騙】不法份子於LinkedIn冒充SpaceX員工　騙逾百萬美元

BitSight創辦人Stephen Boyer指出，一個被洩露的SSO憑證，足以為企業帶來深遠的影響。他建議企業需部署更多動態和強大的安全措施，例如動態的多因素認證（MFA）、通用雙因素認證（U2F），以及實施最小權限和第三方風險管理等，來提高他們的網絡保安水平。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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