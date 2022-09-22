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【微軟新機】微軟秋季Surface發布會　下月12日舉行

科技 14:15 2022/09/22

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微軟宣布將於10月12日舉行Surface發布會，並強調「不止裝置」。

微軟（Microsoft）將於10月迎來Surface系列面世的十周年，早前就有消息指出，微軟也計畫在10月舉行一場為Surface產品而設的發布會，來作慶祝。微軟終在近日確認相關消息，並宣布將於10月12日舉行Surface發布會，並強調「不止裝置」。

【電子郵件】微軟證實免費版Outlook廣告將會增加　避開廣告只能「課金解決」

【電腦故障】微軟揭播「這首歌」　可導致舊款手提電腦故障

微軟官方宣布，將於美國東部時間10月12日上午10時（香港時間晚上10時）舉行發布會，並展示了一張根據Windows 11桌布修改的海報。外媒預料，微軟將會推出新一代Surface電腦Surface Pro 9、Surface Laptop 5、Surface Studio 3，甚至可能會有針對遊戲玩家的Suface Gaming。

綜合外媒報道，新Surface Pro 9預期會搭載Intel第12代處理器，甚至還會有使用ARM芯片的 5G機款選項。至於Surface Gaming遊戲手提電腦，外媒Prime Gaming就表示該設備將搭載12 代酷睿標壓+ RTX 3050 Ti / 3070 Ti 顯卡。

【數據洩漏】微軟員工意外透過GitHub　洩露Azure內部敏感資料

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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