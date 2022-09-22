【微軟新機】微軟秋季Surface發布會　下月12日舉行

▲ 微軟宣布將於10月12日舉行Surface發布會，並強調「不止裝置」。

微軟（Microsoft）將於10月迎來Surface系列面世的十周年，早前就有消息指出，微軟也計畫在10月舉行一場為Surface產品而設的發布會，來作慶祝。微軟終在近日確認相關消息，並宣布將於10月12日舉行Surface發布會，並強調「不止裝置」。

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微軟官方宣布，將於美國東部時間10月12日上午10時（香港時間晚上10時）舉行發布會，並展示了一張根據Windows 11桌布修改的海報。外媒預料，微軟將會推出新一代Surface電腦Surface Pro 9、Surface Laptop 5、Surface Studio 3，甚至可能會有針對遊戲玩家的Suface Gaming。

綜合外媒報道，新Surface Pro 9預期會搭載Intel第12代處理器，甚至還會有使用ARM芯片的 5G機款選項。至於Surface Gaming遊戲手提電腦，外媒Prime Gaming就表示該設備將搭載12 代酷睿標壓+ RTX 3050 Ti / 3070 Ti 顯卡。

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責任編輯：曾曉汶

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