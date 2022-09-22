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【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」

Hot Talk 11:49 2022/09/22

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【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」

全球大部分國家實施免檢疫隔離通關之際，本港仍執行強制隔離檢疫的防疫措施。商務及經濟發展局前局長馬時亨稱，全球多數地區已將新型冠狀病毒視為風土病，甚至有地區已經解除配戴口罩的限制，香港的防疫政策正嚴重影響香港作為國際金融中心的地位，即使入境檢疫安排由「3+4」放寬至「0+7」，作用亦不大。

香港零售管理協會：恐釀下一波結業潮　冀港盡快與國際通關【下一頁】

馬時亨接受電台節目表示，過去他前往蘇黎世公幹，可以直航到達，但現今不少航空公司已削減前往香港的航線，前往歐洲公幹變成需要到東南亞轉機，而且需要滿足回港登機前48小時核酸檢測陰性的要求，旅客要花費1000多元做檢測，不僅費用昂貴，亦擔心一旦航班延誤，檢測結果可能不獲承認，回港後又要再做檢測，種種關卡都會令旅客卻步。

馬時亨：香港就像孤島

他指，本港現時無條件清零，難與內地通關，亦無法對外開放，形容香港就像孤島，目前「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」，而且香港在金融、資訊科技、教育及醫護四大行業明顯有人才流失，即使有人外移後可能回流，人才正流失亦是事實。

據報政府正考慮0+7兩方案　李家超：政府抗疫不走回頭路【下一頁】

他表示，理解政府要平衡病毒輸入風險，防止社會如醫務衞生局局長盧寵茂早前所講的「共赴黃泉」，但本港檢疫政策已實施太久，優勢正被策略進取的新加坡搶去，新加坡利用香港未開放的空隙，大力發起攻勢，「雖然本港在股市及債市仍有優勢，但門關得愈耐，被搶去優勢的風險亦愈高」，有需要盡快檢視防疫政策。

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編輯：陳韻妍

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經濟 疫情 醫務衞生局 隔離檢疫 防疫措施 國際金融中心 出入境管制 冠狀病毒 口罩 馬時亨

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