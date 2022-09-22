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TikTok瘋傳感冒藥水煮雞胸挑戰 美FDA警告嚴重可致命

環球社會熱點 11:37 2022/09/22

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字節跳動旗下社交平台TikTok經常出現各種形式的挑戰。TikTok近日盛行以NyQuil等非處方感冒藥水煮雞胸，吸引不少民眾跟風仿效。美國食品及藥物管理局警告，此舉或導致攝取過量藥物損害身體，嚴重更可帶來死亡。

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近日有不少TikTok網友發起「感冒藥煎雞胸」挑戰，以NyQuil等非處方感冒藥水烹煮雞胸。影片顯示，網友將雞胸放在煎鍋，然後倒入大半瓶綠色或藍色等感冒藥水，並開始煎雞胸肉。影片可見，雞胸經過烹調後染上藥水顏色。

美國食品及藥物管理局（FDA）就此發出警告，烹煮藥物會導致其濃度增加，甚至改變藥物成分。民眾在烹飪過程亦有可能吸入含有藥物的蒸氣，導致高濃度藥物在不知不覺進入身體，或損害肺部，嚴重可造成死亡。

    點擊圖片放大
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英4成患者未能預約牙醫服務 2成需自行拔牙 【下一頁】

攝取過量NyQuil會導致癲癇發作、嚴重頭暈、出現肝臟及呼吸問題，甚至帶來致命後果。

TikTok早前已流傳「昏睡雞挑戰」（sleepy chicken），網民用含acetaminophen（撲熱息痛） 、右美沙芬（Dextromethorphan）HBr 及doxylamine succinate等成分藥水倒入鍋中烹煮雞肉。

FDA於2020年亦曾就TikTok平台上一項鼓勵吃名為苯海拉明（Benadryl）的抗過敏藥挑戰發出警告，當時有青少年跟風參加後，被送入急診室或死亡。

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責任編輯：郭麗明

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