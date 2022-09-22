【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市　重上141

▲ 【日圓匯價】日本出手干預匯市 日圓兌美元掉頭升至142、兌港元重返5.45

美國連續3次大幅加息0.75厘，日本央行今早宣布，維持負0.1%的策利率不變。日本逆市維持寬鬆政策，日圓匯價一度創逾24年低，兌美元匯價曾跌穿145關，日圓兌港元匯價曾失「5.4算」。日本財務省於午後宣布干預日圓匯市，為當地1998年以來首度出手，刺激日圓匯價回升。

日本疑似日內二度干預，首次在16：03-16：44，日圓由145.7347反彈至140.6995；至於疑似第二度出手，在19：32-19：59，日圓由142.787急彈至141.26。

在日本干預市場前夕，日本央行行長黑田東彥發言，與近期日本財金官員講法，口徑不一致。黑田東彥今日下午稱，外匯干預是財務省管轄範圍，而不是日本央行，但他不認為政府會干預匯市。

不過，不足一小時間，日本財務省副大臣神田真人表示，日本已經在外匯市場進行干預，為當地近24年首次干預匯市，消息刺激日圓快速拉漲。

日本官員口徑不一致 日圓先跌後升、否認設底線

日圓匯價在日本官員和央行高層發言期間大幅波動，至香港下午3時30分，每美元兌日圓最高見145.9，日內升幅達1.2%；每百日圓兌5.36港元。

至香港時間下午4時45分，每美元兌日圓回軟至140.64，日圓從日內低位反彈近500基點，每百日圓兌5.54港元。

至香港時間下午6時22分，日圓兌美元匯價最新報142.9；每百日圓兌港元再回到5.48。

日本財務大臣鈴木俊一最新表示，外匯走勢既突然且單邊，看到背後有投機活動，今日干預外匯市場是要對日圓過度波動採取行動，但無法披露匯市干預的細節。

鈴木俊一續稱，一般不會在匯市干預前發出警告。對於日本財務省與央行口徑不一，他表示，由於央行具獨立性，不能對其政策發表評論，但他和黑田東彥一樣擔心弱日圓的負面影響。

神田真人補充，日本當局沒有設定145「底線」，日本政府目標是尋求令市場波動正常化，揚言：「市場機制不正常時，就會干預」，今次干預由於規模過大而無法隱藏，因此向外披露。

日央行長：貨幣政策不會以匯率為目標

日本央行今早維持負利率以外，同時維持10年期日本國債收益率目標在0%左右，並維持利率前瞻指引不變，符合市場預期。

黑田東彥今日表示，貨幣政策不會以匯率為目標，而且預測外匯前景往往通向錯誤，認為目前當地2.8%通脹率不可取，料明年下半年日本通脹將低於2%，工資增長率也會提高。

他又指，未來2至3年都不需要改變前膽指引，必要時會毫不猶豫地加碼寬鬆，將繼續放鬆政策，直到實現把通脹穩定在2%的目標水平。

日本央行表示，將繼續進行每日固定利率購債操作，將在必要時毫不猶豫地加碼寬鬆，需要關注外匯對經濟和物價的影響。 另外，日本政府還將把疫情融資計劃中的部分措施延長6個月。

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編輯：姚卓然

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