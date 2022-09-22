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【日圓匯價】日本出手干預匯市　日圓兌美元掉頭升至141、兌港元5.36變5.55

股市 16:48 2022/09/22

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【日圓匯價】日本出手干預匯市　日圓兌美元掉頭升至142、兌港元重返5.45

美國連續3次大幅加息0.75厘，日本央行今早宣布，維持負0.1%的策利率不變，又維持10年期日本國債收益率目標在0%左右，並維持利率前瞻指引不變，符合市場預期。正當全球大舉加息之際，日本逆流維持寬鬆政策，日圓匯價一度創逾24年低，兌美元匯價曾跌穿145關，日圓兌港元匯價曾失「5.4算」。

近期日本官員多次表態必要時干預匯市，日本央行行長黑田東彥下午發言時提及，外匯干預是財務省管轄範圍，而不是日本央行，但他不認為政府會干預匯市。

不過，不足一小時間，日本財務省副大臣神田真人表示，日本已經在外匯市場進行干預，為當地近24年首次干預匯市，消息刺激日元快速拉漲。

日本官員口徑不一致　日圓先跌後升

日圓兌美元匯價一小時間由145回勇至141水平以下

日圓匯價在日本官員和央行高層發言期間大幅波動，至香港下午3時30分，每美元兌日圓最高見145.9，日內升幅達1.2%；每百日圓兌5.36港元。

至香港時間下午4時45分，每美元兌日圓回軟至140.64，日圓從日內低位反彈近500基點，每百日圓兌5.54港元。

日央行長：貨幣政策不會以匯率為目標

黑田東彥今日表示，貨幣政策不會以匯率為目標，而且預測外匯前景往往通向錯誤，認為目前當地2.8%通脹率不可取，料明年下半年日本通脹將低於2%，工資增長率也會提高。

他又指，未來2至3年都不需要改變前膽指引，必要時會毫不猶豫地加碼寬鬆，將繼續放鬆政策，直到實現把通脹穩定在2%的目標水平。

日本央行表示，將繼續進行每日固定利率購債操作，將在必要時毫不猶豫地加碼寬鬆，需要關注外匯對經濟和物價的影響。另外，日本政府還將把疫情融資計劃中的部分措施延長6個月。

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編輯：姚卓然

經濟衰退 外滙 疫情 國債 日本央行 美國 日本 加息 日圓 經濟

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