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【醫療科技】研究：病人手術時觀看VR影片　可減少麻醉劑使用量

科技 12:00 2022/09/22

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研究人員表示，觀看VR影片能使病人從疼痛中分心，這有助抒緩疼痛感，從而降低麻醉劑的需要份量。（法新社）

病人進行手術時，多數都會使用麻醉劑來抒緩疼痛感。但有研究指出，如病人在進行手術時，佩戴VR眼鏡並觀看輕鬆VR內容的影片，其所需要使用的麻醉劑會較少，並能夠更快回復清醒狀態。

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據麻省理工學院（MIT）新聞報道，波士頓的貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center發表的研究指出，病人在進行手術時，平均每小時需要750.6毫克的麻醉劑丙泊酚（propofol），但當他們觀看有關冥想、自然場景等輕鬆內容的影片時，其所需要的丙泊酚劑量只是125.3毫克。

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此外，由於使用的麻醉劑量較少，病人以往平均需要在手術後75分鐘才會回復清醒，但如果使用VR的話，則只需63分鐘。

助提升醫療服務效率

研究人員表示，觀看VR影片能使病人從疼痛中分心，這有助抒緩疼痛感，從而降低麻醉劑的需要份量。當醫院能夠使用較少麻醉劑時，這將有效縮短手術室和病床的使用時間，亦可減少其他病人的等待時間，提升醫療服務的質素和效率。

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責任編輯：陳卓賢

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