▲ 【可持續發展】瑞銀去年可持續發展及影響力投資的資產大增78% 鄭志剛：綠色智能家居分三階段實踐

可持續發展為大趨勢，瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲在瑞銀可持續金融論壇指，集團堅信金融業在推動財富向可持續發展方面可發揮關鍵作用，瑞銀去年專注可持續發展及影響力投資的資產便大幅增長78%至2,510億美元。

瑞銀：亞洲投資者對可持續投資取態有明顯轉變

盧彩雲表示，瑞銀一直與企業在ESG轉型上緊密合作，去年協助發行103隻綠色、社會、可持續或可持續掛鈎債券的投資產品，「近年看到亞洲投資者對於可持續投資的取態有明顯轉變，由查詢為何要參與，轉變為可以怎樣去參與。」

9隻彭博MSCI中國ESG指數今登場 範圍及至中資美元信用債表現【下一頁】

ESG中，市場對E的關注度明顯較高，新世界發展 （00017） 是香港最早推動可持續金融的企業之一，副主席兼行政總裁鄭志剛在論壇上稱，早於2018年3月便獲得香港首筆綠色貸款，為K11 ATELIER King's Road發展項目進行再融資，旗下租戶亦認同其可持續發展理念，部分租戶甚至願意支付更高租金，進駐集團旗下項目。

新世界於內地項目建設「海綿城市」水管理概念

鄭志剛指，綠色智能家居是趨勢，集團在此分三階段實踐，首先會在項目的規劃設計階段納入綠色元素，舉例稱，新世界早於2011年於中國廣佛項目中，率先建設「海綿城市」水管理概念，透過下雨時吸水、蓄水、滲水、淨水，達到善用雨水資源，緩解當地缺水危機及水患問題，這不僅對集團的項目有好處，而且將氣候應變的種子注入其中，若所有人都做類似的事情，便可以連繫社會，營造出社會影響力。

其次於建築階段，則要減少整個建築期的物料使用，同時要減低碳排放及運送至堆填區的廢物，但最重要還是整個供應鏈的合作。第三是管理階段，要設立一些實時監控及消費監控系統，透過得出的數據再作跟進。

相關文章：【可持續投資】中銀香港引入晉達首隻人民幣計價減碳主題基金 上半年與ESG相關綜合理財總值升約24倍

相關文章：【可持續發展】國泰航空向Aemetis購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料 2025年起交付

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

記者：陳韻妍