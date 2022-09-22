▲ 【港元拆息】1個月HIBOR升穿2.6厘、續超實際H按利率 經絡按揭：近30年平均樓按息率4.91厘

美國聯儲局再度加息0.75厘後，香港銀行同業拆息（HIBOR）幾乎全線再升。據香港銀行公會公布，1個月HIBOR最新報2.60583厘，單日再增0.01095厘，為連升第10個交易日。1個月HIBOR持續高於大部分H按按揭實際利率2.5厘，外界預期港銀很大機會日內公布上調最優惠利率（P），以抵銷成本增加。

最新港元銀行同業拆息（HIBOR）

年期 9月22日 9月21日 單日變幅 隔夜 1.41905 1.17262 +0.24643 1星期 1.94119 1.96661 -0.02542 2星期 2.49417 2.45149 +0.04268 1個月 2.60583 2.59488 +0.01095 2個月 2.84107 2.81113 +0.02994 3個月 3.18202 3.15845 +0.02357 6 個月 3.73244 3.67107 +0.06137 12個月 4.17935 4.12946 +0.04989

經絡按揭：超低息已維持逾10年 加息令利率正常化

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，預計港銀將於4年內首次加息（P），加幅約0.25厘。

曹德明續稱，加息雖然會增加供樓負擔及或帶來心理影響，市場需時適應，但加息周期屬正常的調整。

事實上，近十年（由2010年1月至2022年7月）經絡按揭息率指數（MMI）的平均息率為1.91厘、2000年代（2000年至2009年）的平均息率為3.79厘、1990年代（1990年至1999年）的平均息率為9.8厘，而近30年的平均息率為4.91厘，可見現時的按息水平屬超低息水平，加息令利率步向正常化。

曹德明認為，長遠而言，整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過，由於加息周期開始，在未來供樓負擔將逐漸增加，故供樓人士須有長遠穩健的財務安排及準備。有意置業人士則避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。

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編輯：麥德銘、胡學能