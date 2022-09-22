【港元拆息】1個月HIBOR升穿2.6厘、續超實際H按利率　經絡按揭：近30年平均樓按息率4.91厘

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【日圓匯價】日圓兌美元跌穿145關、續創24年低 日本央行維持政策利率負0.1厘不變
美國聯儲局再度加息0.75厘後，香港銀行同業拆息（HIBOR）幾乎全線再升。據香港銀行公會公布，1個月HIBOR最新報2.60583厘，單日再增0.01095厘，為連升第10個交易日。1個月HIBOR持續高於大部分H按按揭實際利率2.5厘，外界預期港銀很大機會日內公布上調最優惠利率（P），以抵銷成本增加。
|年期
|9月22日
|9月21日
|單日變幅
|隔夜
|1.41905
|1.17262
|+0.24643
|1星期
|1.94119
|1.96661
|-0.02542
|2星期
|2.49417
|2.45149
|+0.04268
|1個月
|2.60583
|2.59488
|+0.01095
|2個月
|2.84107
|2.81113
|+0.02994
|3個月
|3.18202
|3.15845
|+0.02357
|6 個月
|3.73244
|3.67107
|+0.06137
|12個月
|4.17935
|4.12946
|+0.04989
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，預計港銀將於4年內首次加息（P），加幅約0.25厘。
曹德明續稱，加息雖然會增加供樓負擔及或帶來心理影響，市場需時適應，但加息周期屬正常的調整。
事實上，近十年（由2010年1月至2022年7月）經絡按揭息率指數（MMI）的平均息率為1.91厘、2000年代（2000年至2009年）的平均息率為3.79厘、1990年代（1990年至1999年）的平均息率為9.8厘，而近30年的平均息率為4.91厘，可見現時的按息水平屬超低息水平，加息令利率步向正常化。
曹德明認為，長遠而言，整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過，由於加息周期開始，在未來供樓負擔將逐漸增加，故供樓人士須有長遠穩健的財務安排及準備。有意置業人士則避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。
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編輯：麥德銘、胡學能