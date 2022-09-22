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【烏克蘭戰爭】俄多市有示威反戰爭動員 逾1300人被捕

環球社會熱點 11:30 2022/09/22

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俄羅斯總統普京周三（21日）宣布局部動員，徵召30萬預備役士兵投入烏克蘭戰事。俄羅斯多個城市爆發反動員示威，有獨立監察組織統計指逾1,300人被捕。俄羅斯表示行動未經授權，僅得極少數人士參與，當局將追究責任。

拜登斥普京核威脅魯莽 出兵違聯合國憲章  【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周三下令局部動員，為當地自二戰而來首次。獨立抗議監察組織OVD-Info 表示，根據從俄羅斯38個城市收集到的數據，截至深夜已有逾1,311人被捕。

機構同時指，其中首都莫斯科（Moscow）有最少502人被捕，而第二大城市聖彼特堡（St Petersburg）則有524人。

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俄羅斯內政部官員Irina Volk發表聲明表示，多個地區都有人試圖進行未經授權的活動，當局已嘗試阻止，只有極少數人士參與，當局將調查及追究被捕人士的責任。莫斯科檢察官辦公室警告，組織或參與抗議活動最高可被判監15年。

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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）表示，普京下令局部動員將導致一場大規模悲劇。納瓦爾尼指普京為保住個人權力，想盡辦法令更多人捲入其中。

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責任編輯：李俊儀

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