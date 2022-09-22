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【美國加息】陳茂波：香港最優惠利率很可能受影響、加幅料較小　預告今年財赤逾1000億

宏觀解讀 11:07 2022/09/22

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【美國加息】陳茂波：香港最優惠利率很可能受影響、加幅料較小　預告今年財赤逾1000億

美國再度加息0.75厘，繼金管局總裁余偉文預告香港銀行很可能加息後，財政司司長陳茂波出席論壇後也稱，美國今年累計加息3厘，速度是30年來未見過，香港銀行同業拆息（HIBOR）已經上升不少，即使香港資金較充裕，港元拆息升幅不及美元拆息，預計經過最新一次美國加息後，本地最優惠利率（P）很可能受影響，但幅度會比較小。

樓價方面，陳茂波稱，今年首8個月香港住宅市場樓價跌約6.7%，交投相對較靜，整體氣氛明顯受累於加息周期，但強調息口只是影響樓價其中一個因素，本地就業、供求關係以至供款能力，不預期本地需求會急速下跌。

陳茂波續指，不單止美國預計年內持續加息，歐洲、英國等主要經濟體都相繼加息，影響當地需求，香港出口繼第二季按年跌8%後，估計也會相對較弱。在本地消費方面，陳茂波稱，目前香港疫情相對受控，連同電子消費券效應，本土消費料可重拾動力。

不過，他重申，香港今年股票、樓市印花稅較弱，賣地表現未及預期，連同防疫抗疫基金等疫情相關支出，料今年財赤將逾1000億元，令港府財政儲備降至約8000億元。

港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法，即睇【ET財智Talk】

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編輯：麥德銘

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股票 經濟 印花稅 陳茂波 加息 財政司

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