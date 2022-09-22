▲ 【可持續投資】中銀香港引入晉達首隻人民幣計價減碳主題基金 上半年與ESG相關綜合理財總值升約24倍

中銀香港從晉達資產管理獨家引入晉達環球策略基金–環球環境基金的人民幣股份類別，該基金為香港證監會認可之環境、社會及管治 （ESG） 基金，且是晉達首隻提供人民幣計價方案的綠色基金。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，中銀香港在業務中全面貫徹可持續發展理念，推出多達50隻ESG基金股份類別供客戶選擇，與晉達合作結合ESG主題 與人民幣投資機遇，讓客戶參與投資於全球低碳轉型公司，實現資產增值及靈活配置。

今年上半年，中銀香港客戶與ESG相關的綜合理財總值按年上升約24倍， 反映香港零售客戶對綠色投資的需求持續上升。

晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南指，市場對減碳主題及人民幣方案的投資需求日益增長，因此與中銀香港攜手，為香港投資者提供人民幣計價的綠色投資方案。

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編輯：陳韻妍