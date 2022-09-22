【烏克蘭戰爭】拜登斥普京核威脅魯莽 出兵違聯合國憲章

俄羅斯總統普京宣布局部軍事動員參與烏克蘭戰爭，更不排除動用核武保衛國家。美國總統拜登於聯合國發表演説，批評普京的核威脅言論魯莽，更譴責俄羅斯出兵烏克蘭的行徑，違反了聯合國憲章的核心原則。

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普京（Vladimir Putin）周三（21日）批評西方國家以核武敲詐勒索俄羅斯，但俄方有大量武器回應。他提醒西方國家，如俄羅斯領土完整受威脅，俄羅斯會用一切手段捍衛人民，將會使用現代化毀滅性武器，強調自己並非虛張聲勢。

拜登（Joe Biden）周三（21日）於聯合國演説，指普京對歐洲公然發出核威脅的言論魯莽，無視防止核擴散制度的責任。

他強調絕不能打核戰爭，而核戰更不可能打贏，又表示並沒有人威脅過俄羅斯，只有俄方在尋求衝突。

拜登批評俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，對烏克蘭發動戰爭，是試圖消滅烏克蘭作為主權國的存在權利，譴責俄方違反聯合國憲章的核心原則。

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他稱如果各國可毫無後果地追求其帝國野心，聯合國代表的一切都會處於險境。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）也在聯合國發表提前錄製的演説，指烏克蘭可動用武力，使烏克蘭完整的領土全部再次掛上烏克蘭國旗，但一切都需要時間。

他強調烏克蘭人民渴望和平，自他2019年上任總統以來至烏克蘭戰爭爆發期間，烏克蘭政府一共與俄羅斯進行88輪談判，可惜沒有成效。

澤連斯基提出達至和平有幾項條件，包括懲罰俄羅斯、保護生命、恢復烏克蘭領土主權及讓烏克蘭向其他國家尋求安全保障。

他建議設立一個國際特別法庭來懲罰俄羅斯，更提議取消俄羅斯的聯合國安理會常任理事國地位，並支持限制俄羅斯石油和天然氣收入等制裁計劃。

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責任編輯：吳漢培