戒毒會推「非常媽媽」計劃  助濫藥孕婦蛻變迎新生

▲ 香港戒毒會區貴雅修女紀念婦女康復中心

香港戒毒會區貴雅修女紀念婦女康復中心(香港戒毒會區貴雅中心)為正在懷孕或育有嬰幼兒的濫藥婦女設有「『非常照顧‧非常媽媽』- 懷孕女性住院戒毒康復計劃」(「非常媽媽」計劃)，提供跨專業合作的戒毒服務，以照顧胎兒的成長及她們的身心健康，協助受毒品問題困擾的準媽媽及新任媽媽重過無毒生活、學習當稱職的母親，並預防跨代吸毒。「非常媽媽」計劃服務內容包括24小時醫療照顧、臨床心理學家及社工提供個人及小組輔導服務、陪月員提供產前產後陪診及身體調理服務，計劃亦有為家人提供支援，以協助他們準備迎接及照顧新生命。



已是兩孩之母的阿慧(化名) 挺著大大的肚子，起初萬般不願地入住區貴雅中心，屢次想要放棄戒毒。經歷多番內心掙扎，阿慧透過區貴雅中心社工的輔導及家人的鼓勵下，終於一步步克服適應的困難。阿慧在區貴雅中心學習育兒技巧，有「過來人」跟她分享經驗，阿慧體會到母親對孩子的成長的重要性。在戒毒會社工悉心的輔導下，阿慧漸漸敞開心扉，正視自己因濫藥而錯失照顧兩名孩子的內疚感。阿慧不想再次面對「骨肉分離」，她決心為腹中孩子負起責任，透過香港戒毒會「非常媽媽」計劃成功戒毒康復，遠離毒品，彌補內心的缺失。昔日的「腹中孩子」，現在已入讀幼稚園了，看著小妮子健康活潑地成長，除了滿足外，阿慧還真正感覺到自己是一位媽媽！

▲ 學習育兒技巧

「感謝香港戒毒會給我多方面的支援，令我下定決心脫離毒品，學習做一個稱職的媽媽，現在我比從前開心多了，對未來也充滿希望。」阿慧笑著說。

▲ 空手道課堂練習

▲ 導師指導學員學習豎琴

香港戒毒會區貴雅修女紀念婦女康復中心專為年輕濫藥女性(包括非華裔婦女)提供住院戒毒治療及康復服務。中心以年輕濫藥女性的需要出發，強調正面群體、友輩的支持及影響，並著重提高自我認識、責任感、情緒處理及解決問題能力。區貴雅中心透過舉辦多元化課程，幫助學員接觸內心世界，學習成長，如靜觀、戲劇班；透過學習音樂和藝術活動，如豎琴、木箱鼓、和諧粉彩、花藝設計等，建立自信，舒緩壓力及情緒；此外，亦推動學員積極參加運動項目，如空手道、Zumba健身舞、劍球、匹克球等，建立健康的生活習慣，開展無毒新篇章。如欲查詢香港戒毒會區貴雅婦女康復中心服務，歡迎透過WhatsApp 6764 6711或辦公時間內致電2574 2311 聯絡。



香港戒毒會 (SARDA) 成立於1961年，為全港最大型的志願戒毒機構。以醫療及社會心理輔導模式，致力為不同年齡、性別、種族和宗教的自願人士，免費提供多元化的戒毒治療及康復服務，協助濫用藥物的人士建立健康人生，並與政府及持份者攜手推動禁毒預防教育，締造和諧共融社會。



本會轄下有四間住院式戒毒治療及康復中心，其中包括石鼓洲康復院，另設四間社會服務中心及五間中途宿舍，提供戒毒治療、善後輔導及重投社會的支援等服務。此外，本會在衞生署轄下全港美沙酮診所，提供個人及小組輔導服務。



香港戒毒會與時並進，積極回應弱勢社群的需求，得到社會各界的肯定，並獲得香港精神大使「提名機構」獎、「卓越實踐在社福獎勵計劃十大卓越服務獎」、「觸動社會慈善嘉許大獎」及「2018香港十大優質社會服務」等殊榮。



香港戒毒會 諮詢熱線：2574 3300

友CHANCE全方位戒毒治療外展服務 電話及WhatsApp：5264 4716



(特約)