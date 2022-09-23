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【AirPods Pro】新AirPods Pro開箱　主動降噪後「耳朵」仿如與世隔絶？

科技 12:17 2022/09/23

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今(23日)AirPods Pro (第二代)及Apple Watch Ultra 在港零售店開售，售價分別為 1,849元及6,399元。購買 AirPods可獲 Apple Music 免費試用 6 個月。

iPhone宜更新至iOS 16

小編實測AirPods Pro (第 2 代) ，問箱零難度，有齊充電線及四對矽膠耳塞，比上一代增加了XS碼，對體型較細小的亞洲人來說，更貼心。不過，更換耳塞時不能太用力，要找對位置以陰力按壓出耳塞。而小編最愛耳塞套服貼程度測試功能，更易掌握耳塞的正確用法。

在配對AirPods Pro (第 2 代) 時，建議先將iPhone更新至iOS 16，以及使用 iPhone 11或以上形號，一來可滿足如「精確尋找」功能的需求，二來可更快速進行配對、管理以及方便使用。

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由於iPhone 14系列上市不久，相信不少果粉仍使用較前的形號，小編嘗試以運行iOS 16的iPhone 12 來配對新AirPods Pro。

基本上約1秒已做好配對，屏幕即彈出顯示新AirPods Pro及MagSafe 充電盒的電量。之後可去到控制降噪及通透模式的介面，更可同時為裝置改名。不過，在設定「個人化空間音訊」時，小編建議頭髮較長人士先把頭髮夾好，或找親友協助做左、左耳掃描。因為較難保持iPhone距離自己正面約12 吋，要穩定地將手臂向左或右移 45 度，再將頭部緩慢向左、右轉也不容易。

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做好配對後，小編戴上AirPods Pro (第 2 代) ，其主動消噪功能已自動開啟，辦公屋內的冷氣聲及電視聲完全消失，反應明顯比上一代快及更靜，感覺上能與AirPods Max媲美。

不過，在適應性通透模式下，雖然仍清楚聽到身邊的聲音，但明顯如隔了一層紗的感覺，而與朋友談話時，對方的聲量不但細了一點，聲音更是與平時有點不一樣。

【蘋果動向】iPhone 14銷量不如預期　傳富士康陸續拆除生產線

【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題

記者：梁巧恩

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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