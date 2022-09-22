【解碼｜最優惠利率】銀行啟動加最優惠利率（P）周期　滙豐加息力度令市場跌眼鏡？

▲ 【解碼｜最優惠利率】銀行啟動加最優惠利率（P）周期 滙豐加息力度令人意外？

聯儲局今年3月以來累計加息3厘，1個月港元拆息自6月起明顯上升，至今日（22日）終突破2.6厘，較主流H按實際利率2.5厘更高。市場早已預期，香港銀行9月須調整已維持近3年的最優惠利率（P，Prime Rate），銀行界人士原先估計加P 0.25厘機率較大，但本地龍頭銀行滙豐只加0.125厘，較市場預期更少。

目前較主流的最優惠利率有「細P」、「大P」，分別為5厘及5.25厘，因應2019年10月底儲局減息而降至現水平。滙豐、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 採用「細P」；渣打香港等則採用「大P」。上次加P追溯至2018年9月底，當時「細P」、「大P」均加0.125厘。

據了解，滙豐今日以新聞稿公布P最新水平，不會再開記者會交代最新一次加息僅0.125厘的決定。

渣打最新正舉行記者會，分析美國議息結果對香港市場和經濟的影響，料會談及香港銀行會否需要調整P。

季結過後倘拆息仍高企 港銀或10月再加息

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄原先預計，以目前1個月HIBOR水平，在過往已足夠令銀行上調P半厘，但因為這是今個加息周期首次上調，相信業界會傾向審慎觀察市場反應，而較大機會宣布P先上調0.25厘。現時亦臨近季結，拆息水平較高或涉及資金需求較強的因素，倘季結過後，1個月港元拆息仍長時間處於2.5厘至3厘區間高位，他認為，銀行有可能不會跟隨聯儲局下次議息會期，而早於10月再度宣布上調P。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦表示，港美息差因素的影響已持續很久，港銀已感到按揭貸款淨息差受壓，認為頗大機會在今日議息結果出爐後宣布加0.25厘。他說，港銀宣布一次過加半厘並非沒機會發生，但加P視乎許多不同因素，包括：存息需與P同時上調而為銀行帶來額外資金成本的考慮、P的加幅對自身貸款增長的影響、按揭市場內的同業競爭。至於美國下次議息為11月，若1個月港元拆息於10月仍高企，他認為，不排除銀行在10月上調H按封頂息。

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記者：胡學能