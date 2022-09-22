  • 29°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最優惠利率】銀行今勢跟加最優惠利率（P）　上調0.25厘呼聲高

Hot Talk 10:48 2022/09/22

分享：

分享：

【最優惠利率】銀行今勢跟加最優惠利率（P）　0.25厘呼聲高

聯儲局今年3月以來多次加息，1個月港元拆息自6月起明顯上升，到昨日已升越2.59厘，市場預期本港銀行今終要調整已維持近35個月的最優惠利率（P，Prime Rate），銀行界人士估計P加幅0.25厘。同時，俗稱「紅簿仔」的港元儲蓄存款亦有望同步加息，告別零息時代。

目前較主流的最優惠利率有「細P」、「大P」，分別為5厘及5.25厘，因應2019年10月底儲局減息而降至現水平。滙豐、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 採用「細P」；渣打香港等則採用「大P」。上次加P追溯至2018年9月底，當時「細P」、「大P」均加0.125厘。

據了解，滙豐今日將如常發新聞稿公布P最新水平，但未知會否開記者會。渣打中午將有記者會，分析美國議息結果對香港市場和經濟的影響，料會談及香港銀行會否需要調整P。

季結過後倘拆息仍高企　港銀或10月再加息

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄預計港銀日內會加P，指目前1個月港元拆息水平，在過往已足夠令銀行上調P半厘，但因為這是今個加息周期首次上調，相信業界會傾向審慎觀察市場反應，而較大機會宣布P先上調0.25厘。而現時亦臨近季結，拆息水平較高或涉及資金需求較強的因素，倘季結過後，1個月港元拆息仍長時間處於2.5厘至3厘區間高位，他認為，銀行有可能不會跟隨聯儲局下次議息會期，而早於10月再度宣布上調P。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦表示，港美息差因素的影響已持續很久，港銀已感到按揭貸款淨息差受壓，認為頗大機會在今日議息結果出爐後宣布加0.25厘。他說，港銀宣布一次過加半厘並非沒機會發生，但加P視乎許多不同因素，包括：存息需與P同時上調而為銀行帶來額外資金成本的考慮、P的加幅對自身貸款增長的影響、按揭市場內的同業競爭。至於美國下次議息為11月，若1個月港元拆息於10月仍高企，他認為，不排除銀行在10月上調H按封頂息。

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

相關文章：

【美國加息】金管局余偉文：本地銀行很有可能調高存貸利率、包括最優惠利率（P）　市民要有所準備

【美國加息】金管局余偉文：樓市不止受息率因素影響　一直監察市場、有需要時便會研究和調整逆周期措施

【分析│最優惠利率】高盛：港銀最快8月、最遲9月加P四分一厘　銀行體系結餘將重返約500億元正常水平

記者：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 經濟 定期存款 拆息 H按 美國聯儲局 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 議息

上一篇文章

【ET開市直擊】美國議息結果揭盅 俄軍事動員油價油股點睇？（附Time code）

下一篇文章

【美國加息】花旗CEO：利息高企有助控制通脹惟同時減慢經濟增長　消費者將面臨困難時期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點
【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【夜期+ADR】阿里美股險守80關　騰訊ADR退守281關　夜期跌8點（不斷更新）
【夜期+ADR】阿里美股險守80關　騰訊ADR退守281關　夜期跌8點（不斷更新）
【核武威脅】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 　防長稱動員規模達30萬　油價急升3%、俄羅斯股市跌一成後收窄
【核武威脅】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 　防長稱動員規模達30萬　油價急升3%、俄羅斯股市跌一成後收窄
【美股收市】儲局狂鷹　年底或再加息1.25厘　道指瀉522點　高低波幅超800點
【美股收市】儲局狂鷹　年底或再加息1.25厘　道指瀉522點　高低波幅超800點
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款