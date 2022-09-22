【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘 每百萬樓按供款增多少？（第二版）
HSBC滙豐 （00005） 宣布，由周五（23日）起，上調最優惠利率（P）0.125厘，由5厘調升至5.125厘，是滙豐自2018年9月以來首次加最優惠利率，今次幅度較當年加息0.125厘相同，較外界主流估計加P 0.25厘為少。市場預計，滙豐加息後，其他本地銀行也會一同上調P。
以目前市面較常見的樓按利息上限「P-2.5」計，滙豐加P後，實際供樓利率將升至2.625厘。
HSBC滙豐再度上調美元存款利息0.25厘 與港元存息差距拉闊，可見【下一頁】
加息0.125厘 每百萬元樓按供款多60元
以還款期30年計，每100萬元樓按貸款每月供款將由3951元增至4017元，每月多付約66元。
以還款期25年計，每100萬元樓按貸款每月供款將由4486元增至4549元，每月多付約63元。
另外，滙豐公布，給予港元儲蓄存款戶口的利率調高12.4點子至0.125厘，滙豐對上一次於2019年11月1日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.4 點子。
滙豐：加P幅度要平衡客戶承擔貨款利率能力、存款戶所收利息
滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，市場已普遍預期港元最優惠利率將會上調，今天的公布標誌着本港加息周期的開始。她稱，針對是次利率調整的幅度，該行已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對於本港經濟和社會的影響；與此同時，必須平衡客戶承擔貸款利率的能力，與存款客戶所收取的利息。鑑於美國通脹率仍居高不下，市場預期美國這次加息周期仍未完結，該行會繼續審視外圍經濟情況和香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。
經絡：料年內餘下時間P或再加至少半厘
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今次滙豐銀行宣布加息及其幅度如預期下限，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫滙率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，相信各銀行因應自身資金成本將陸續跟隨加息步伐。曹德明預料年內美國加息仍會持續，年底前聯邦基金利率有機會升穿4厘水平，年尾香港銀行亦有可能再調升P，預計加息幅度約為0.5厘至0.75厘左右，甚至或早於下次議息會議前再次加息。
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記者：胡學能