【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）

▲ 【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘 每百萬樓按供款增多少？

HSBC滙豐 （00005） 宣布，由周五（23日）起，上調最優惠利率（P）0.125厘，由5厘調升至5.125厘，是滙豐自2018年9月以來首次加最優惠利率，今次幅度較當年加息0.125厘相同，較外界主流估計加P 0.25厘為少。市場預計，滙豐加息後，其他本地銀行也會一同上調P。

以目前市面較常見的樓按利息上限「P-2.5」計，滙豐加P後，實際供樓利率將升至2.625厘。

加息0.125厘 每百萬元樓按供款多60元

以還款期30年計，每100萬元樓按貸款每月供款將由3951元增至4017元，每月多付約66元。

以還款期25年計，每100萬元樓按貸款每月供款將由4486元增至4549元，每月多付約63元。

另外，滙豐公布，給予港元儲蓄存款戶口的利率調高12.4點子至0.125厘，滙豐對上一次於2019年11月1日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.4 點子。

滙豐：加P幅度要平衡客戶承擔貨款利率能力、存款戶所收利息

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，市場已普遍預期港元最優惠利率將會上調，今天的公布標誌着本港加息周期的開始。她稱，針對是次利率調整的幅度，該行已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對於本港經濟和社會的影響；與此同時，必須平衡客戶承擔貸款利率的能力，與存款客戶所收取的利息。鑑於美國通脹率仍居高不下，市場預期美國這次加息周期仍未完結，該行會繼續審視外圍經濟情況和香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。

經絡：料年內餘下時間P或再加至少半厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今次滙豐銀行宣布加息及其幅度如預期下限，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫滙率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，相信各銀行因應自身資金成本將陸續跟隨加息步伐。曹德明預料年內美國加息仍會持續，年底前聯邦基金利率有機會升穿4厘水平，年尾香港銀行亦有可能再調升P，預計加息幅度約為0.5厘至0.75厘左右，甚至或早於下次議息會議前再次加息。

中原按揭：年內港P較大機會將再上調

中原按揭董事總經理王美鳳表示，滙豐P的加幅比預期少，料其他銀行將陸續跟隨加P，市場按息將上調0.125厘至介乎2.625%至2.725%為主，以30年期計，供樓人士之每月供款增1.7%；美國今年累計加息已達3厘，是次銀行開展加息加P幅度僅0.125厘較市場預期溫和，形成加息利淡轉為利好因素，可為樓市帶來正面訊息。

王認為，銀行未來會否需要追加P，較取決於未來拆息升幅。由於美國於今年餘下議息期仍較大機會續加息，點陣圖顯示今年底聯邦基金利率升穿4%，較年中預則之3.4%為高，是次美國為着應對高通脹問題而提速加息，年內港美息差將再拉闊促使銀行結餘進一步下降及拆息將進一步上升，促使年內港P較大機會將再上調，預料今年港P加幅不多於0.5厘，年底按息將處於約3厘低水平。

星之谷：選擇P按比H按更有利

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，這次加P幅度較預期輕微，相信只為「試水溫」，大型銀行息率政策具指標性，相信其他銀行會陸續跟隨加息。莊續指，雖然這次加幅不大，但HIBOR由年初的0.15厘，持續升至今天為2.6厘，H按息亦於7月底觸及封頂息率，相信現有按揭貸款人早已感受到供樓負擔正在上升。以30年還款期計算，由年初實際按息1.45%至今天上調P後，每100萬每月已供多約589港元；以500萬貸款額為例，每月供款已增加約2,946元。

莊又指，即使上調最優惠利率後，近期大型銀行推出的P按計劃實際息率仍低於H按封頂利率，未來兩年仍處於加息周期，H按短期內下跌低於封頂利率機會非常微，故選擇P按比H按更有利。他認為，本港正式進入加息周期，未來息口走勢不明朗，雖然現時每天仍有很多準業主查詢按揭資訊，但實際入市的比率明顯比較以往減少，大部分置業人士對入市抱觀望態度，導致樓市相對疲弱，成交相比 4 月樓市小陽春時下跌了三至四成，而加息也同時令轉按活動萎縮，雙重打擊之下，預期按揭行業將進入寒冬期。

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記者：胡學能