【網絡攻擊】2K Games支援平台遭黑客入侵　警告玩家小心冒名惡意電郵

▲ 2K Games重申，永遠不會要求任何人提供他們的密碼或其他個人信息。（2K Games）

上周有黑客入侵了遊戲開發商Rockstar Games，並洩露仍在開發中的《GTA 6》畫面片段。日前2K Games旗下支援平台2K Support亦遭黑客入侵，該公司呼籲玩家盡快更改用戶登入密碼，並警告玩家小心冒名惡意電郵。

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2K Games表示，2K Support的網站已經關閉並進行維護處理。該公司指出，黑客會向某些用戶發送看似合法的電郵，但當中其實是含有惡意鏈結，如用戶收到這類電郵時，強烈建議切勿點擊開啟。

萬一有用戶已經點擊這些鏈結，2K Games強烈敦促他們立即重新設置存儲在瀏覽器中的任何密碼，盡可能啟用「多因素認證」（multifactor authentication），同時執行一個有良好信譽的防毒軟件，並檢查他們的賬戶設置，看是否有轉發設置被改變。

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2K Games重申，該公司永遠不會要求任何人提供他們的密碼或其他個人信息，並對黑客攻擊可能給他們帶來的任何不便致歉。

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責任編輯：陳卓賢