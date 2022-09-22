【美國加息】中金：美國明年初將現「滯脹式」衰退、更遲減息　「股債雙殺」或未結束　一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

美國聯儲局一如市場預期，連續第三次加息0.75厘，聯邦基金利率區間加至3厘至3.25厘，利率水平升至2008年以來新高。儲局最新上調了利率的預測，將今年利率中位數由3.4厘上調至4.4厘。

【更新至16時10分】

中金：美國明年初將步入「滯脹式」衰退 美國「股債雙殺」或未結束

中金指，美國加息並未減速，點陣圖顯示利率還會進一步抬升，而且將在較長時間內維持高位，預計加息將帶來更多痛苦，美國經濟或於2023年初進入衰退，失業率大概率將上升。該行估計，11月繼續加息0.75厘，而12月加息幅度則視乎9至11月共3個月的數據而定。中期看，美國政府債務高企對加息形成約束，最終可能迫使聯儲局容忍通脹，而儘管鮑威爾試圖避免製造「衰退恐慌」，但市場可能還是會朝著衰退的方向進行定價，預期這次衰退更可能是「滯脹式」衰退，即經濟負增長但通脹高企。

中金稱，歷史顯示「滯脹式」衰退發生後，聯儲局減息的時間更遲，而且門檻更高，美債息見頂時間更晚，美股「磨底」時間更久，從這個角度看，這意味著美國「股債雙殺」或未結束，離「市場底」還有很長的距離。

駿利亨德森：聯儲局對失業率和增長的預測似乎很樂觀

駿利亨德森投資環球綜合策略主管Andrew Mulliner指，點陣圖揭示了聯儲局的想法，預計美國聯邦基金利率年底將處於4厘的中間水平（與市場預期一致），類近水平將維持至2023年後，而考慮到貨幣政策的緊縮程度，聯儲局對失業率和增長的預測似乎很樂觀，但只有時間才能真正證明這在多大程度上是一廂情願的想法。

BNY Mellon：輕微衰退或過於樂觀、強美元令新興市場受壓

BNY Mellon Investment Management亞洲宏觀及投資策略總監Aninda Mitra認為，聯儲局大力加息但認為只帶來經濟輕微衰退的後果實是過於樂觀，參考過往經驗，一旦失業率上升便難以阻止，當一年內要加息450點子，但卻要失業率只升1%，是難以達到的。現時市場懷有希望全因聯儲局可能避免急如其來的衰退，但當數據轉弱及失業率開始上升時，情況或有改變。

美國大手加息帶來美元強勢，並帶給新興市場壓力，同時，那些擁有大量以美元計價的主權或公司債務負債可能因更沉重的成本而需要盡快展期，美國的跨國公司亦因強美元而導致利潤受壓。

富達國際：資產配置宜審慎、 偏好 較具防禦性的美股及成熟市場投資級別債

富達國際全球宏觀經濟分析師Anna Stupnytska表示，主席鮑威爾稱由於目前情況超出歷史經驗，儘管經濟面臨此輪緊縮政策有可能避免衰退，然而目前市場氣氛面臨極大不確定性，鑒於政策需要較之前預期更強硬且為時更久，估計經濟軟著陸機率已明顯下降。Stupnytska指，除非看到強而有力數據顯示緊縮貨幣政策對實體經濟帶來衝擊，否則聯儲局將延續加息之路，此亦加強預期2023年經濟硬著陸為基本情境之看法。從中長期角度而言，我們仍認為美國10年實質利率超過1%難以持續，但這些負面因素需要時間才能逐漸顯現。

在資產配置方面，富達多元投資團隊對股票配置較偏好美股，儘管聯儲局持續鷹派，但美股較具防禦性；在信用債券方面，相較於新興市場面臨強勢美元逆風，則較偏好已發展市場的投資級別債。在外匯市場方面，富達偏好中性看法，但因加息政策循環不一，預期美元相對部分亞洲貨幣較為強勢。

瑞銀：11月將連續第四次加息75點子、批用職位空缺來衡量勞動市場為滯後指標

瑞銀美國首席經濟師Jonathan Pingle預計11月聯儲局將連續第四次加息75點子，12月會議加息50點子，年末聯邦基金利率目標區間將來到4.25厘4.5%。之前預計11月會議將加息50點子。」

Pingle預計，政策調整的累計影響將更加明顯，屆時聯儲局將暫停並評估採取的緊縮政策，預計經濟硬著陸的風險升高。Pingle將此視為高度限制性政策。明年，預計通脹將更快向2%靠攏，勞動力市場將大幅放緩。因此，預計聯儲局將轉而降息（降息三次，每次25bp），即使到明年底，聯儲局仍保持限制性政策。

另外，主席鮑威爾繼續用職位空缺來衡量勞動力市場強度的指標，Pingle認為這為進一步緊縮和經濟硬著陸帶來重大風險。2001年以及金融危機之前，隨著勞動力市場即將萎縮、陷入衰退，職位空缺接近或觸及週期頂部。作為滯後性指標，過度依賴職位空缺可能有錯失勞動力市場重要拐點的風險.

信安： 年底前指標利率或高見4.5% 衰退周期或歷時最長1年

信安認為，最新的點陣圖顯示，年底利率中位數將升至4.4%，相當於11月再加息75點子及12月再加50點子。指標利率年底或高見4.5%，明年第一季或進一步攀升至5%，甚至更高水平，未來美國貨幣政策走向依然高度不確定。

該行指，在臨近加息周期的尾聲，經濟衰退風險憂慮或會顯著升溫。被視為衰退前瞻性指標的10年期與2年期息差曾經倒掛接近50個基點，倒掛程度是超過二十年來最深。美國的經濟衰退風險或於明年上半年顯著上升。一旦經濟真正出現衰退，聯儲局有機會於明年下半年下調利率。可是，預料之後並不會大幅減息，認為經濟較長時間處於一個相對溫和的衰退當中，今次的衰退周期或歷時三至四個季度。

M&G：經濟增長放慢非儲局首要考慮情況

M&G投資管理公司固定資產投資部總監Pierre Chartres表示，聯儲局保持鷹派取態，並指誓要將通脹拉回2%中性水平，對此並不感到出奇。但在部分經濟增長開始急速減慢，該行警惕聯儲局過緊的貨幣政策所帶來的風險，甚至製造出更嚴重的經濟下滑情況。目前，可以知道的是，經濟增長放慢並非聯儲局的首要考慮情況，而是日後的通脹數據才是反映加息路徑的重中之重。

大摩投管：資產配置採用槓鈴策略 管理加息風險

摩根士丹利投資管理全球固定收益團隊的投資組合經理兼首席固定收益策略師 Jim Caron表示，聯儲局令人驚訝的是年底政策利率將從之前的3.4厘上升至4.4厘，預期11月會加息0.75厘、12月加息0.5厘、1月加息0.25厘，而儘管收緊政策步伐咄咄逼人，但聯儲局預計勞動力市場仍將保持強勁，失業率僅上升至4.4%。

Jim Caron指，較早前的加息預期過低，因此收益率上升是恰當的，目前市場對加息的預期終於反映現實，然而隨著利率上升，經濟在2023年放緩的風險也隨之而來，長期債券敞口或會受益，故此該行在資產配置已經採用槓鈴策略，一方面建議持有短期和浮動利率資產，以管理利率上升的風險，另方面建議採用持有更傳統的、存續期更長的核心固定收益和總收益策略。

尚渤投管：聯儲局在解讀點陣圖時依舊感到不安

尚渤投資管理投資組合經理 Christian Hoffmann指，聯儲局願意在2023年前繼續加息步伐，即使這意味著增長放緩及失業率上升，而主席鮑威爾談及企圖控制貨幣狀況，儘管這可能為巿場帶來不必要的波動，當局亦試圖利用巿場來影響實體經濟。

Hoffmann稱，聯儲局在解讀點陣圖時依舊感到不安，由於它無法揭示出輸掉通脹戰爭的後果，也無法預期經濟所受到的破壞；但當局依然努力尋找當中的細微變化，用作潛在證據來預測對通貨膨脹和經濟的預期。

巴克萊：調升利率預測 料最後加息在明年2月

巴克萊預期，自9月加息0.75厘，至3厘至3.25厘後，上調利率預測，由11月的加息50點子升至75點子，12月再由加息25點子升至50點子，又指9月之後將會再加1.5厘，直至在2023年首季達4.5厘至4.75厘後，才會見頂，而最後料在明年2月加息25點子後，才在明年較後時間減息50點子。該行預期，2023年底利率預測調升25點子至4至4.25厘。

安本：美息最終升至5厘不感到意外 儲局會在經濟出現衰退後才放鬆貨幣政策

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，聯儲局不打算在短期內放慢加息步伐，主席鮑威爾表示，在加息步伐放緩之前需要滿足以下三個條件：經濟出現低於趨勢的增長、勞動力市場狀況放緩、明確的證據顯示通脹正在回到2%，因此預計聯儲局的貨幣政策會引發衰退，並且聯儲局只會在衰退發生後才會放鬆貨幣政策。

他稱，美國經濟硬著陸的可能性增加，對最終政策利率有機會上升至5厘不感到意外，「鑑於對未來聯儲局政策利率行動的預期遠比大多數其他主要央行更為進取，預計美元將繼續跑贏大多數貨幣。」Ray Sharma-Ong預計，隨政策收緊，股市將繼續受壓，而更高的限制性利率，抑壓需求並導致需求被破壞，導致企業盈利增長下降，但具有強勁基本面、強勁現金流和優質收益的公司可能會跑贏大市。

摩根資產：明年或出現經濟衰退 股市短期繼續難行

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，聯儲局維持鷹派作風，為要將通脹拉回2%的中性水平。在強勁的職位增長、勞工需求下，軟著陸仍有機會的，但是經過連續多次加息，卻有機會在明年出現經濟衰退。

許長泰指，自從8月通脹超預期，利率預期上升，反映聯儲局會更大力加息，相信短期股市將繼續難行，高質素的中長期限債券更吸引力，因此，投資組合應更要著重穩定性和防守性。同時，新興市場將承受更大壓力，特別是出口為主的公司，強美元將持續。除了中國及日本外，其他亞洲國家開始加息，藉以限制其貨幣下跌空間。

嘉信理財：經濟衰退可能即將來臨

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，聯儲局今日的加息決定不會令投資者驚訝。債券市場已將進一步加息的可能性反映在債券價格上。市場預計，包括聯儲局在內的主要央行將在明年上半年繼續收緊貨幣政策。

然而，參考過往二十年的歷史數據，聯儲局從加息轉為減息的決定往往來得突然，主要原因為應對經濟衰退。過去幾個月，房地產、新訂單和消費者支出等領先增長指標都見下跌，反映經濟衰退可能即將來臨。

DWS：大幅加息為苦口良藥、唯恐再猛加息有不良影響

DWS經濟學家Christian Scherrann表示，雖然聯儲局一如預期，但是在利率預測點陣圖上，反映較早前更是鷹派的取態，相信需要更長時間才會放鬆貨幣政策，並指直至2024年才考慮減息，並認為聯儲局接受經濟增長下滑、失業率回升等因素，從而換取價格穩定。不過，該行相信這只帶來經濟增長放緩，而非經濟衰退，直言這為「苦口良藥」，但亦恐怕更鷹派的預測會帶來不良影響。

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編輯：姚卓然