【美國加息】金管局余偉文：樓市不止受息率因素影響　一直監察市場、有需要時便會研究和調整逆周期措施

聯儲局加息0.75厘，市場關注本地銀行一旦加息對本地樓市的影響。金管局總裁余偉文表示，樓市由年初至今跌約5%，息率是會影響樓市的其中一因素，但樓市亦受其他因素影響，包括樓宇供求、土地供求、整體香港經濟情況、失業率情況。

被問會否放鬆逆周期樓宇措施，余偉文稱，會看樓市情況，包括價格、交投情況，亦看其他因素包括香港經濟、國際經濟、香港失業情況等，以決定措施情況，會一直監察市場，有需要時便會研究和調整。

香港按揭貸款資產質素非常穩定

另外，余偉文又表示，本地銀行有大機會上調存貸利率，但這是銀行方面的商業決定，它們決定後自會公布。他相信加息對銀行資產質素影響不大，指香港銀行一向穩健，壞帳率為1%，認為該數字或會上調少許，但仍比國際水平為低，尤其是香港的按揭貸款，資產質素非常穩定，金管局對銀行造按揭貸款時的要求嚴謹，包括嚴格的按揭比率，要看到借貸人有能力還款等要求下才能借出，故未見按揭貸款資產質素受影響。

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記者：胡學能

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