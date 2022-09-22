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【港股市況】恒指黑期跌313點、道指期貨跌119點　阿里巴巴ADR較港低逾3%（不斷更新）

股市 09:13 2022/09/22

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港股市況不斷更新

美國聯儲局公布加息0.75厘，儲局狂鷹，美股下挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約280點，恒指料開報18163點。滙豐 （00005） ADR折合報46.25元，較港收市價低1.15元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報281.96元，較港收市價低4.04元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.07元，較港收市價低2.98元或3.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指低開347點，開報18100點。

【08：18】恒指黑期跌313點，報18114點；道指期貨跌119點，報30163點。

【08：05】【配股】瑞斯康擬折讓10%配股　淨籌2170萬元償還債務

【08：01】【業績｜出行股】攜程次季轉賺6900萬元人幣　主席梁建章：酒店預訂量反彈至疫情前水平

【07：45】【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘

【07：45】【新股IPO】百德醫療6678今日起招股　入場費3474元　集資最多約4億

【07：45】【港元滙價】港滙跌至7.85弱方　金管局未有接錢（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報18163點，跌280點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.25元，較港收市價低1.15元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報281.96元，較港收市價低4.04元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.07元，較港收市價低2.98元或3.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局加息0.75厘，符市場預期，不過聯儲局利率點陣圖顯示，預計今年餘下兩次會議將合共加息1.25厘，道指收挫522點，報30183點，納指跌204點或1.79%，收報11220點，標指跌66點，收報3789點。

【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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