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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】友邦、阿里巴巴跌3%　舜宇再挫7%　恒指低開363點（不斷更新）

股市 09:36 2022/09/22

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港股市況不斷更新

美國聯儲局公布加息0.75厘，儲局狂鷹，港股承接美股跌勢低開逾300點，下試18000點關口 。友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌3%，舜宇 （02382） 再挫逾7%，恒指低開363點，開報18080點；科指跌近3%，報3626點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：36】【澳博880】澳博挫7%　「4供1」供股獲超額認購1.7倍　逾6%現有股東無跟供　供股股份9.23開始買賣

【09：35】港股開市後跌幅擴大至逾400點，報18018點，跌426點；科指跌3.1%，報3623點。

【09：34】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌4%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【09：32】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 早段跌逾2%。恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 跌逾1%。

【09：31】萬洲 （00288） 逆市向好升逾1%，早段高見5.44元。

【09：28】快狗打車 （02246） 遭阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥首度披露減持，股價跌逾3%。

【GOGOX】阿里巴巴旗下菜鳥「認輸」首披露減持快狗打車　割價一半出售

【09：26】小鵬汽車 （09868） 挫近一成，開報54.9元破底。另外，理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾8%。

【電動車】小鵬汽車低開一成　無視正式發布G9　充電5分鐘可行200公里、目標明年月交付一萬輛

【09：22】友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌3%，舜宇 （02382） 再挫逾7%，恒指低開363點，開報18080點；科指跌近3%，報3626點。

【09：13】期指低開347點，開報18100點。

【08：18】恒指黑期跌313點，報18114點；道指期貨跌119點，報30163點。

【08：05】【配股】瑞斯康擬折讓10%配股　淨籌2170萬元償還債務

【08：01】【業績｜出行股】攜程次季轉賺6900萬元人幣　主席梁建章：酒店預訂量反彈至疫情前水平

【07：45】【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘

【07：45】【新股IPO】百德醫療6678今日起招股　入場費3474元　集資最多約4億

【07：45】【港元滙價】港滙跌至7.85弱方　金管局未有接錢（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報18163點，跌280點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.25元，較港收市價低1.15元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報281.96元，較港收市價低4.04元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.07元，較港收市價低2.98元或3.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美國聯儲局加息0.75厘，符市場預期，不過聯儲局利率點陣圖顯示，預計今年餘下兩次會議將合共加息1.25厘，道指收挫522點，報30183點，納指跌204點或1.79%，收報11220點，標指跌66點，收報3789點。

【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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