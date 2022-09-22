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專題:退休理財

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【港股夜期+ADR】恒指夜期跌74點　阿里巴巴美股穿80關（不斷更新）

股市 23:02 2022/09/22

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環球央行議息日，主要央行加息幅度符合預期，美國就業數據持續強勁，道指在3萬點關口爭持。恒指夜期偏軟，跌39點，報18133點。阿里 （09988） 美股穿80關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 45.95 +0.5%
騰訊ADR 282.50 -0.2%
美團ADR 164.61 -0.2%
阿里巴巴美股 79.96 -1.1%

北水再錄逾30億淨流入 買騰訊沽美團

北水錄得30.4億元淨流入，連續3日錄得淨流入，本周累積淨流入超過80億元。騰訊控股 （00700） 有4.6億元淨流入，中遠海能 （01138） 、中移動 （00941） 及比亞迪 （01211） 均錄得0.7億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及藥明生物 （02269） 分別錄得3億元及1.4億元淨沽盤。

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恒指全日跌296點、曾失18000點見近11年低

美國聯儲局公布加息0.75厘，儲局狂鷹，港股承接美股跌近300點，一度跌穿18000點關口見近11年低 。滙豐 （00005） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 大挫11%，恒指低開363點，早段曾跌近500點，低見17965點，恒指跌296點或1.6%，收報18147點，成交851.9億元。科指跌1.7%，報3673點。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
中石化 3.49 +1.2 +1 4
中移動 51.10 +0.3 +1 7
神華 24.75 +1.0 +1 7
友邦 69.60 -2.4 -33 14
阿里巴巴 80.85 -2.7 -35 23
滙豐 45.70 -3.6 -55 9

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【解碼│香港加息】美國維持進取加息步伐、港息亦跟加　晉裕陳俊業：恒指短線或試17500水平

【解碼｜最優惠利率】銀行啟動加最優惠利率（P）周期　滙豐加息力度令市場跌眼鏡？

財經日誌︰

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    +8
    +7

即市走勢︰

【23：00】恒指夜期跌74點，報18098點，阿里巴巴美股穿80關。

【22：10】恒指夜期跌39點，報18133點。

【21：00】恒指夜期升24點，報18196點。

【18：10】恒指夜期跌25點，報18147點。

【17：45】恒指夜期跌31點，報18141點。

【16：42】【新股IPO】萬物雲2602據報以每股49.35元定價　稍低於招股中間價

【16：10】滙豐 （00005） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 大挫11%，恒指跌296點或1.6%，收報18147點，成交851.9億元。科指跌1.7%，報3673點。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

【16：10】渣打上調最優惠利率0.125厘　由年息5.25厘調升至年息5.375厘　周五生效

【16：00】恒指U盤前跌309點，報18134點。

【15：46】【香港加息】貝萊德：加息利好銀行股　若中港開關將利好香港經濟及香港股市前景

【15：27】港股尾市維持逾300點跌幅。恒指跌345點，報18098點；科指跌2.2%，報3655點。

【15：14】滙豐 （00005） 尾市跌4%，低見45.5元。

【15：10】【可持續投資】滙豐投資管理：逐步退出投資於燃煤發電和開採產業政策　不再參與燃煤產業IPO或固收融資

【15：07】中煤能源 （01989） 升幅擴至逾半成，破頂高見7.99元。

【14：59】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近3.6%，低見45.7元。

【14：47】中資電訊股午後逆市靠穩，中移動 （00941） 升0.1%；聯通 （00762） 升0.8%；中電信 （00728） 升0.4%。

【14：38】快狗打車 （02246） 午後跌近9%，低見5.11元，成交1281萬元。

【14：25】碧桂園 （02007） 逆市升近2%，高見2.23元。

【14：14】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 跌1%；中石化 （00386） 升逾1%。

【14：08】煤炭股午後齊升，神華 （01088） 升1%；中煤 （01898） 升逾2%；兗礦能源 （01171） 升逾3%。

【13：45】【香港加息】渣打劉健恒：不排除港銀未來兩次儲局議息時跟隨加P　惟加幅未必跟足

【13：29】商湯 （00020） 低見1.84元見新低後，轉升逾1%，報1.93元。

【13：22】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 午後跌逾3%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 破底跌逾1%。

【13：14】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾3%，低見45.85元。渣打 （02888） 、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 跌逾1%。

【13：04】滙豐 （00005） 午後跌近3%，低見46元。

【13：01】港股午後初段續跌逾300點，跌330點，報18114點；科指跌2%，報3662點。

【12：40】【美元存息】HSBC滙豐再度上調美元存款利息0.25厘　與港元存息差距拉闊

【12：13】【阿里巴巴9988】阿里雲：未來三年投入70億元人幣建設國際本地化生態　增設6個海外服務中心

【12：07】【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？

【12：00】恒指半日跌347點或1.9%，報18097點，成交477.8億元。科指跌2.1%，報3660點。阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、平保 （02318） 跌3%；美團 （03690） 、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾5%。小鵬汽車 （09868） 大跌逾12%破底。新東方在綫 （01797） 反彈半成。

【11：59】【新股IPO】天齊鋰業擬以不超過1億美元認購中創新航股份　成基石投資者

【11：46】翰森製藥 （03692） 破底低見11.72元後，倒升逾3%，高見12.54元，暫為表現最好藍籌。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證半日跌0.3%；深證跌0.6%；創業板指跌0.3%。

【11：24】比亞迪 （01211） 跌幅收窄至1%，比亞迪在互動平台表示，公司在手訂單充足。新能源汽車運營足跡遍及全球6大洲，70多個國家和地區，超過400個城市。

【11：17】【港元拆息】1個月HIBOR升穿2.6厘

【11：11】【美國加息】陳茂波：香港最優惠利率很可能受影響、加幅料較小　預告今年財赤逾1000億

【11：07】新東方在綫 （01797） 逆市反彈7%，高見28.5元。

【11：01】【可持續投資】中銀香港引入晉達首隻人民幣計價減碳主題基金　上半年與ESG相關綜合理財總值升約24倍

【10：59】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.4%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【10：56】煤炭股個別發展，中煤 （01898） 升0.4%；兗礦能源 （01171） 升逾1%；神華 （01088） 則跌1%。

【10：48】【最優惠利率】銀行今勢跟加最優惠利率（P）　上調0.25厘呼聲高

【10：39】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾2%；中移動 （00941） 轉升近0.1%。

【10：36】中遠海能 （01138） 逆市升近3%，破頂高見8.44元。

【10：30】大市跌幅再擴大至約350點，報18095點。

【10：25】和黃醫藥 （00013） 挫一成，低見14.5元。

【10：22】舜宇 （02382） 升幅擴大至逾1%，高見87元，今早曾破底低見79.15元。

【10：07】中國稀土 （00769） 逆市再升12%，高見0.51元，成交647萬元。

【10：04】小米 （01810） 、舜宇 （02382） 、快手 （01024） 率先轉升。

【10：02】港股曾跌穿18000點，低見17965點，最新低位反彈200點，報18173點，跌270點。科指跌1.6%，報3675點。

【10：01】海底撈 （06862） 跌逾2%，低見14.9元。

【海底撈6862】海底撈4執董辭任、董事會縮至11人　稱精簡董事會提高決策效率

【10：00】大市跌幅進一步收窄至300點內。

【09：55】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌366點，報18078點；科指跌2.3%，報3652點。

【09：46】濠賭股下挫，其中濠博 （00880） 跌幅擴至一成。另外，藍籌金沙 （01928） 跌逾5%；銀娛 （00027） 跌4%。永利 （01128） 跌逾5%；美高梅 （02282） 跌4%；新濠 （00200） 跌逾3%。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新跌4%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：40】大市跌穿18000點，暫低見17993點，跌約450點。

【09：39】快狗打車 （02246） 早段跌逾8%，低見5.12元。

【09：37】【美國加息】金管局余偉文：樓市不止受息率因素影響　一直監察市場、有需要時便會研究和調整逆周期措施

【09：37】小鵬汽車 （09868） 跌幅擴大至逾13%，破底低見52.85元。

【09：36】【澳博880】澳博挫7%　「4供1」供股獲超額認購1.7倍　逾6%現有股東無跟供　供股股份9.23開始買賣

【09：35】港股開市後跌幅擴大至逾400點，報18018點，跌426點；科指跌3.1%，報3623點。

【09：34】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌4%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【09：32】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 早段跌逾2%。恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 跌逾1%。

【09：31】萬洲 （00288） 逆市向好升逾1%，早段高見5.44元。

【09：28】快狗打車 （02246） 遭阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥首度披露減持，股價跌逾3%。

【GOGOX】阿里巴巴旗下菜鳥「認輸」首披露減持快狗打車　割價一半出售

【09：26】小鵬汽車 （09868） 挫近一成，開報54.9元破底。另外，理想汽車 （02015） 跌逾7%；蔚來 （09866） 跌逾8%。

【電動車】小鵬汽車低開一成　無視正式發布G9　充電5分鐘可行200公里、目標明年月交付一萬輛

【09：22】友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌3%，舜宇 （02382） 再挫逾7%，恒指低開363點，開報18080點；科指跌近3%，報3626點。

【09：20】【美國加息】金管局余偉文：本地銀行很有可能調高存貸利率、包括最優惠利率（P）　市民要有所準備

【09：13】期指低開347點，開報18100點。

【08：18】恒指黑期跌313點，報18114點；道指期貨跌119點，報30163點。

【08：05】【配股】瑞斯康擬折讓10%配股　淨籌2170萬元償還債務

【08：01】【業績｜出行股】攜程次季轉賺6900萬元人幣　主席梁建章：酒店預訂量反彈至疫情前水平

【07：45】【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘

【07：45】【新股IPO】百德醫療6678今日起招股　入場費3474元　集資最多約4億

【07：45】【港元滙價】港滙跌至7.85弱方　金管局未有接錢（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報18163點，跌280點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.25元，較港收市價低1.15元或2.4%。騰訊 （00700） ADR折合報281.96元，較港收市價低4.04元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.07元，較港收市價低2.98元或3.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局加息0.75厘，符市場預期，不過聯儲局利率點陣圖顯示，預計今年餘下兩次會議將合共加息1.25厘，道指收挫522點，報30183點，納指跌204點或1.79%，收報11220點，標指跌66點，收報3789點。

【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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