【業績｜出行股】攜程次季轉賺6900萬元人幣　主席梁建章：酒店預訂量反彈至疫情前水平　股價跌近半成

▲ 【業績｜出行股】攜程次季轉賺6900萬元人幣 主席梁建章：酒店預訂量反彈至疫情前水平

攜程 （09961） 第二季度扭虧為盈，淨利潤為6,900萬元（人民幣‧下同），去年同期為淨虧損為6.47億元，亦比上季度淨虧損為9.89億元改善。

攜程低開4.6%，報196.6元；其美股（美：TCOM）昨跌8.5%，報24.43美元。

期內，公司淨營業收入按年下降32%至40.2億元，按季下降2%，主要由於中國繼續受到新冠疫情反覆的影響。攜程第二季住宿預訂營業收入為13.6億元，按年下降45%，按季下降6%，交通票務營業收入為17.6億元，按年下降15%，旅遊度假業務營業收入為1.2億元，按年下降 67%，按季降2%。

本地遊繼續成為國內旅遊復甦的主要驅動力，第二季度本地酒店預訂量相比2019年同期上升超過30%。第二季度國際平台上機票和酒店的預訂量按年增長超過100%。攜程董事會執行主席梁建章表示，儘管國內市場由於第二季度首兩個月新冠疫情反覆而面臨挑戰，旅遊的基本需求仍然保持穩定，很高興看到國內酒店預訂在第二季度末迅速反彈至疫情前的水平，且這種勢頭延續到了接下來的幾個月。

梁建章又指，在第二季度，全球旅遊業繼續向全面復甦邁進。歐洲和美國的復甦勢頭依然強勁，亞太地區旅遊活動的回暖也因旅遊限制進一步放寬而加快，有信心通過公司的產品創新和服務升級進一步鞏固其競爭地位並抓住被壓抑的需求。

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編輯：姚卓然