  • 27°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 07:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點

股市 06:46 2022/09/22

分享：

分享：

【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點

美國聯儲局一如市場預期，連續第三次加息0.75，進一步加大貨幣政策收緊的力度，但對年底加息幅度的預期，則遠超市場預期，綜合來說，議息聲明及鮑威爾記者會有五大要點。

1.美加息未到盡頭

聯儲會連續第三次加息0.75厘，到3厘至3.25厘區間，並發布了更鷹派的點陣圖，顯示今年還會再加息1.25厘（至年底還有兩次議息會議，即一次加息0.75厘，另一次加息0.5厘）和4.6厘的終端利率水平。決策者本次會議沒有加息1厘；鮑威爾指出，今年夏天的通脹數據喜憂參半。

2.美經濟將轉差

會議大幅修訂了經濟預測，預計今年的經濟成長僅0.2%，低於6月預測的1.7%。預計明年失業率將上升至4.4%，通脹在2025年之前不會降至2%。

在經濟預測中和在鮑威爾的記者會上，儲局都沒有暗示經濟衰退即將來臨。鮑威爾表示，經濟增長需要低於趨勢水平一段時間，勞動力市場需要一些疲弱，但他沒有太強調經濟痛苦這個話題。他說，推遲恢復價格穩定可能帶來「更多痛苦」。

3.首要壓抑通脹

鮑威爾在新聞發布會的開場講話中表示，自從他在jackson hole講話以來，他的主要訊息沒有改變。他重申儲局的首要任務是恢復價格穩定，央行官員認為經濟健康的先兆。

4.股滙狂震

金融市場反應強烈，鮑威爾指通脹受到良好控制，刺激股市反彈，道指反彈314點後，最多跌524點。美滙指數突破高位，到達111.32水平，壓抑其他貨幣。債息回軟，因市場同時憂慮地緣危機，資金入債市，推低債息，但2年期美債息仍過4厘。

【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘

【美股收市】儲局狂鷹　年底或再加息1.25厘　道指瀉522點　高低波幅超800點

【美國加息】聯儲局加息　摩通銷售團隊「沙盤推演」六大情況 + 股市影響

記者：譚志偉

美股 財政政策 債券 外滙 經濟衰退 貨幣政策 經濟 美滙指數 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【早晨精點】儲局加息0.75厘、年底料升至4.4厘　擔心患大腸癌？留意身體警號

下一篇文章

【港元滙價】港滙跌至7.85弱方　金管局未有接錢（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【核武威脅】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 　防長稱動員規模達30萬　油價急升3%、俄羅斯股市跌一成後收窄
【核武威脅】普京宣布「部分動員」、反斥西方核勒索 　防長稱動員規模達30萬　油價急升3%、俄羅斯股市跌一成後收窄
【夜期+ADR】阿里美股險守80關　騰訊ADR退守281關　夜期跌8點（不斷更新）
【夜期+ADR】阿里美股險守80關　騰訊ADR退守281關　夜期跌8點（不斷更新）
【美股收市】儲局狂鷹　年底或再加息1.25厘　道指瀉522點　高低波幅超800點
【美股收市】儲局狂鷹　年底或再加息1.25厘　道指瀉522點　高低波幅超800點
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
【早晨精點】新加坡興旺　辦逾600個會議展覽、酒店萬元一晚　點解早餐飲凍奶茶如同飲瀉藥？
【早晨精點】新加坡興旺　辦逾600個會議展覽、酒店萬元一晚　點解早餐飲凍奶茶如同飲瀉藥？
【大行報告】大摩：新興市場創有史以來最長熊市　10月或見「投降式拋售」？恒指目標多少？
【大行報告】大摩：新興市場創有史以來最長熊市　10月或見「投降式拋售」？恒指目標多少？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款