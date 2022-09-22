▲ 【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會 四大要點

美國聯儲局一如市場預期，連續第三次加息0.75，進一步加大貨幣政策收緊的力度，但對年底加息幅度的預期，則遠超市場預期，綜合來說，議息聲明及鮑威爾記者會有五大要點。

1.美加息未到盡頭

聯儲會連續第三次加息0.75厘，到3厘至3.25厘區間，並發布了更鷹派的點陣圖，顯示今年還會再加息1.25厘（至年底還有兩次議息會議，即一次加息0.75厘，另一次加息0.5厘）和4.6厘的終端利率水平。決策者本次會議沒有加息1厘；鮑威爾指出，今年夏天的通脹數據喜憂參半。

2.美經濟將轉差

會議大幅修訂了經濟預測，預計今年的經濟成長僅0.2%，低於6月預測的1.7%。預計明年失業率將上升至4.4%，通脹在2025年之前不會降至2%。

在經濟預測中和在鮑威爾的記者會上，儲局都沒有暗示經濟衰退即將來臨。鮑威爾表示，經濟增長需要低於趨勢水平一段時間，勞動力市場需要一些疲弱，但他沒有太強調經濟痛苦這個話題。他說，推遲恢復價格穩定可能帶來「更多痛苦」。

3.首要壓抑通脹

鮑威爾在新聞發布會的開場講話中表示，自從他在jackson hole講話以來，他的主要訊息沒有改變。他重申儲局的首要任務是恢復價格穩定，央行官員認為經濟健康的先兆。

4.股滙狂震

金融市場反應強烈，鮑威爾指通脹受到良好控制，刺激股市反彈，道指反彈314點後，最多跌524點。美滙指數突破高位，到達111.32水平，壓抑其他貨幣。債息回軟，因市場同時憂慮地緣危機，資金入債市，推低債息，但2年期美債息仍過4厘。

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記者：譚志偉