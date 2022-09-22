【高息股】私募基金CVC傳洽售 路勁收費公路子公司25%股權

外電報道，私募股權投資公司CVC Capital Partners 已決定出售其在路勁基建（01098）旗下收費公路子公司勁投國際（RKE）25％的股份，該交易對勁投國際的目標估值高達30億美元，即約234億元。消息人士稱，CVC退出勁投國際的同時，路勁基建也將出售其75％持股的一部分。勁投國際在中國經營著５條高速公路，在印尼有３條。

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據報，勁投國際30億美元的估值，將在一定程度上取決於它在印尼收購另一項收費公路資產的交易，該交易已接近敲定，涉資至少5億美元，即約39億元的估值。

CVC曾於2012年，向香港科技探索(01137)行政總裁收購本地電訊商香港寬頻(01310)，及後讓其重新上市。2015年，CVC全數出售香港寬頻持股。

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