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【小知識│加息】HSBC滙豐加P本港進入加息周期　港銀於2005年周期、2018年周期分別加息幾多次？

宏觀解讀 11:30 2022/09/22

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【小知識│加息】HSBC滙豐加P本港進入加息周期　港銀於2005年周期、2018年周期分別加息幾多次？

本港正式進入新一輪加息周期，HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘，存款息率則調高0.124厘。本港對上一個加息周期為2018年，再對上一次則已經要數到2005至2006年。

HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？【下一頁】

2008年雷曼引發的金融海嘯爆發後，美國聯儲局將聯邦基金利率減至0至0.25厘區間後，維持零息7年時間，至2015年12月底始重新加息。至2018年12月底累計加息9次，每次均為0.25厘，聯邦基金利率加至2.25至2.5厘區間後終暫停加息，累計加2.25厘。

2018年周期港銀僅加息1次

港銀則延至2018年9月，即儲局加息至第8次、累計加息2厘時，才上調最優惠利率（P）0.125厘。滙豐 （00005） 和中銀 （02388） 當時將P由5厘加至5.125厘，渣打 （02888） 則將P由5.25厘上調0.125厘，分別5.375厘。

由2015年底儲局啟動加息，至2018年8月即本港展開加息前，本港銀行體系結餘由4100億港元降至不足1000億港元，1個月HIBOR期內由0.2厘升至2厘。換言之，本港2018年的一次加息，展開時間較美國滯後接近3年，而這亦是本港在該個加息周期中的唯一一次加息。

2005年周期港銀共加息9次

本港2005年的一次加息周期，則是呼應美國2004年6月展開的一次加息周期。2004年6月至2006年6月期間，美國以0.25厘的步伐累計加息17次，由原來的1厘累積加至5.25厘。

本港銀行曾在2004年9月，即美國首次加息3個月、累計加息3次共0.75厘後，將最優惠利率由5厘上調0.125厘，至5.125厘，但同年11月又「彈弓手」，將最優惠利率下調0.125厘至原來5厘水平。

延至2005年3月，即聯儲局展開加息9個月、合共上調聯邦基金利率7次、累計加息1.75厘後，港銀才再次調升最優惠利率，當時加幅為0.25厘。

直至2006年3月，港銀經過9次加息後，最優惠利率由5厘升至8厘至8.25厘（視乎不同銀行而定），本港才結束該次加息周期。期內，本港銀行體系結餘由約350億港元降至約40億元，1個月HIBOR由約0.15厘加至2.2厘。

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記者：余倩敏

 

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加息 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 銀行

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