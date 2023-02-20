▲ 【新股IPO】內地投資解決商九方財富通過聆訊 去年首10個月多賺逾3倍

內地第二大在線投資決策解決方案提供商九方財富周一（20日）通過聆訊，中金為保薦人。九方財富主要透過應用程式提供服務，2022年首10個月，收入按年增43.9%至15.5億元（人民幣，下同）；公司權益股東應佔溢利按年增3.6倍至3.5億元；付費用戶跌2.7%至30,698名；每名付費用戶收益則增9.9%至31,100元。

九方財富在線高端投資服務按年增6.7%至9.54億元；金融信息軟件服務2.49倍至5.9億元；在線財商教育服務收入大幅倒退80.3%至219.2萬元。

九方財富預期，集資額約20%將作提高內容製作能力，如擴充九方研究所、強化內容開發及製作團隊以及購買優質內容；30%提升各媒體平台流量池，包括以收購方式投資合適目標及購買流量；30%改善技術能力，包括提升付費App的表現及整體技術基礎設施；10%作收購投資，10%作一般營運用途。

九方財富2021年8月底首次遞表後失效，2022年9月再度遞表，並一度引起市場質疑。自控股股東東銀科技亦於美股退市後，九方便積極赴港上市。

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記者：宋佩恩