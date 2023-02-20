  • 19°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 21:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地投資解決商九方財富通過聆訊　去年首10個月多賺逾3倍

新股IPO 20:42 2023/02/20

分享：

分享：

【新股IPO】內地投資解決商九方財富通過聆訊　去年首10個月多賺逾3倍

內地第二大在線投資決策解決方案提供商九方財富周一（20日）通過聆訊，中金為保薦人。九方財富主要透過應用程式提供服務，2022年首10個月，收入按年增43.9%至15.5億元（人民幣，下同）；公司權益股東應佔溢利按年增3.6倍至3.5億元；付費用戶跌2.7%至30,698名；每名付費用戶收益則增9.9%至31,100元。

九方財富在線高端投資服務按年增6.7%至9.54億元；金融信息軟件服務2.49倍至5.9億元；在線財商教育服務收入大幅倒退80.3%至219.2萬元。

九方財富預期，集資額約20%將作提高內容製作能力，如擴充九方研究所、強化內容開發及製作團隊以及購買優質內容；30%提升各媒體平台流量池，包括以收購方式投資合適目標及購買流量；30%改善技術能力，包括提升付費App的表現及整體技術基礎設施；10%作收購投資，10%作一般營運用途。

九方財富2021年8月底首次遞表後失效，2022年9月再度遞表，並一度引起市場質疑。自控股股東東銀科技亦於美股退市後，九方便積極赴港上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

相關文章：

【新股IPO】百德醫療6678明招股　入場費3474元　集資最多約4億

【新股IPO】零跑汽車9863被質疑研發費用過低　董事長：是在高效規劃下的合理費用區間

【新股IPO】騰訊音樂今掛牌　全日升1.2%

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 金融 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】總統日拜登空襲警報聲中快閃基輔　美股休市　美股期貨靠穩（不斷更新）

下一篇文章

【着數優惠】香港寬頻推月費99元上網及Disney+/ Netflix/myTV Gold三選一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美團3690】美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【港元定存】長息王1年港元定存最高4.1厘　存500萬袋逾20萬
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【數字人民幣】中行夥八達通等推數字人民幣跨境消費活動　港人透過自動拍卡機可獲至少200元紅包補貼
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【HSBC滙豐】滙豐與大股東平保關係現裂痕有段古？　傳跟平保入局滙豐遭拒有關
【恒指夜期+北水】北水錄57.5億淨流出　力吸中移動大手沽指數ETF　恒指夜期微跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄57.5億淨流出　力吸中移動大手沽指數ETF　恒指夜期微跌4點（不斷更新）
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款