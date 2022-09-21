▲ 【美國加息】聯儲局公布加息在即 摩通銷售團隊「沙盤推演」六大情況 + 股市影響

美國聯儲局在香港時間周四（22日）凌晨兩時公布議息結果，市場估計儲局將加息0.75厘。然而全球交易員仍忙於最後調整投資組合，有對沖基金增加對美債的空頭，同時有其他基金在平倉股票和債券的空頭押注。在期權市場上，股票交易員正為短期押注做準備。

有外電引述摩根大通表示，任何意外包括加息幅度、美聯儲利率潛在見頂、鷹派政策預期轉變都可能使股市上演歷史上最瘋狂走勢。

摩根大通銷售團隊進行「沙盤推演」，提出6大可能出現的情況以及對股市的影響。雖然市場預期美國加息75個基點，今次模擬練習為投資者提供應對風險的新視角。

美國加息0.5厘+ 鴿派記者會 ：聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）或暗示最終利率約為 4厘，對看漲股票而言是最佳結果，「標指甚至可能成歷史上最好的日子之一」

：聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）或暗示最終利率約為 4厘，對看漲股票而言是最佳結果，「標指甚至可能成歷史上最好的日子之一」 加息0.5厘+鷹派記者會 ：聯儲局認為增長風險開始趕上通脹風險；標指上漲3%至4%

：聯儲局認為增長風險開始趕上通脹風險；標指上漲3%至4% 加息0.75厘+ 鴿派​​​​​​​記者會 ：結果可能形同擲硬幣，當局強調未來繼續以數據為本，並且可能發表一些大方向評論，以使美國重回 2%的通脹之路；標指上漲 1% 至 1.5%

：結果可能形同擲硬幣，當局強調未來繼續以數據為本，並且可能發表一些大方向評論，以使美國重回 2%的通脹之路；標指上漲 1% 至 1.5% 加息0.75厘+鷹派記者會 ：鮑威爾將重點放在剩餘的通脹風險上，美聯儲工作還有很長的路要走，但正在取得進展，最終利率達到4.5厘或不會導致債券發生劇烈反應；標指或持平至下跌0.5%

：鮑威爾將重點放在剩餘的通脹風險上，美聯儲工作還有很長的路要走，但正在取得進展，最終利率達到4.5厘或不會導致債券發生劇烈反應；標指或持平至下跌0.5% 加息1厘+ 鴿派​​​​​​​記者會 ：這可能會助長提前加息的說法，特別是如果美聯儲希望在 2022年結束緊縮週期，或對市場造成負面衝擊，債息率上升、科技股下跌；標指或跌 3%至5%

：這可能會助長提前加息的說法，特別是如果美聯儲希望在 2022年結束緊縮週期，或對市場造成負面衝擊，債息率上升、科技股下跌；標指或跌 3%至5% 加息1厘+鷹派記者會：對於那些已為股市創下新低做好準備的股票空頭來說，這是最好的結果。結果可能意味著美聯儲認為最終利率高於 5厘，並不再考慮增長前景，同時潛在預示著一系列100個基點的加息傾向；標指下跌超過5%

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責任編輯：李哲毅