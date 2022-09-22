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【電動車】小鵬汽車低開一成　無視正式發布G9　充電5分鐘可行200公里、目標明年月交付一萬輛

股市 09:26 2022/09/22

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【電動車】小鵬汽車正式發布G9　5分鐘充電可行200公里、目標明年月銷一萬輛

小鵬汽車 （09868） 正式發布5座位電動SUV「G9」，售價從30.99萬元人民幣起，為小鵬汽車入場費最高的車型。G9最大賣點之一是支援800V超快充電，充電5分鐘可行200公里。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地稱，集團對G9銷情有很高期望和信心，認為產品可成為歷來最暢銷車型，超越目前累積銷量最佳的電動轎車P7。

小鵬汽車今低開9.9%，報54.9元，創上市低；其美股（美：XPEV）跌11.6%，報14.09美元。

顧宏地預期，當G9生產上軌道，明年每月交付約一萬輛G9。據最新資料，小鵬汽車累計銷售逾12.3萬輛G7。

對於美國早前宣布將限制Nvidia向華銷售A100、H100芯片，顧宏地稱，有關禁令所涉的芯片屬於高階機器學習領域芯片，而非消費者產品相關芯片，小鵬汽車未有使用相關芯片。

廣州推「城市NGP」　小鵬汽車爭每月多一城

小鵬汽車本周在廣州試行「城市NGP」智能輔助駕駛，較早前公司預告推出時間有所推遲，顧宏地解釋，城市NGP除了需要集團研發成熟，也需取得不同市政府批准使用高精地圖以確保行車安全，但預期未來可以以每月增加一個城市的速度，擴展城市NGP功能。

顧宏地介紹，城市NGP推出後，小鵬汽車成為首家國產車廠支援高速公路、城市路面和停車場場景輔助駕駛，而城市NGP目前只適用於設有LIDAR光學雷達的高階版P5，也會按內地監管要求司機須留神行車狀況。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

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記者：麥德銘

港股 電動車 小鵬汽車－W（09868） 晶片 NVIDIA

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