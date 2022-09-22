【小知識｜加息】基準利率、Hibor、P是甚麼　一文解構本港多個息率

▲ 一般提到本港加息，所指的是俗稱「P」的最優貸款利率（Prime rate）。

美國聯儲局再次加息0.75厘，市場關注本港加息步伐及時間表。一般提到本港加息，所指的是俗稱「P」的最優貸款利率（Prime rate），但其實本港的銀行界還存在其他利率，這些利率之間亦互為關連。

聯儲局聲明及鮑威爾記者會 四大要點【下一頁】

基準利率／貼現窗利率（Base rate）：

銀行一般會透過與同業拆借解決資金需要，不過倘該渠道未能應付資金需要，銀行亦可經由貼現窗，向金管局借入隔夜資金。

基準利率的計算為以下兩者較高者為準：

1）美國聯邦基金利率目標區間下限加50點子

2）隔夜和1個月銀行同業拆息（Hibor）的 5天移動均值

每次美國聯儲局宣佈調整聯邦基金利率，金管局都會緊隨調整基準利率，不存在滯後。

Hibor（香港銀行拆借利率）：

本港銀行同業間的拆借利率，可反映銀行間的資金流動性。換言之，銀行流動性充裕時，Hibor會走高，反之亦然。隨著美國加息，資金因港美息差關係從本港流走，Hibor近期明顯呈向上趨勢。

Hibor為綜合本港20間大型銀行隔夜拆借利率報價後得出之平均利率，由銀行公會在每個工作天早上11時釐定。

其中， 1個月Hibor是不少住宅按揭貸款的主要利率基準，亦即是所謂「H按」計劃的參考利率。

視乎不同銀行所提供之計劃，「H按」息率現時普遍為Hibor之上加一個固定利率，如「H+1.3厘」。

最優惠利率（Prime rate）：

由銀行自行決定，是銀行向客戶提供貸款的利率基準，並與銀行的存款利率掛鉤。不同銀行所採用的最優惠利率也有不同，目前的最優惠利率由5厘至5.375厘不等。

最優惠利率是不少按揭計劃息率的釐定基準，也就是所謂的「P按」計劃。視乎不同銀行所提供之計劃，「P按」息率現時普遍為最優惠利率減去一個固定利率，如「P-2.5厘」。同時，不少「H按」計劃的鎖息上限，亦是根據「P」而釐定。

由於最優惠利率與按揭息率及其他貸款的息率水平悉悉相關，故每次美國加息，市場都十分關注最優惠利率會否隨之上調。

倘若作為銀行資金成本的Hibor及基準利率上升，而最優惠利率不變，銀行便無法將成本升幅轉嫁至貸款客戶。因此，當美國進入加息周期，本港銀行很大機會於之後時間上調最優惠利率，但由於港美兩地市場流動性與經濟環境有別，故港息未必即時跟隨美息上調，普遍會有滯後，加息幅度也有別於聯邦基金利率。

按揭計劃鎖息上限／封頂息（P-Cap）：

與最優惠利率一樣，都是由銀行自行決定，是「H按」計劃的鎖息上限水平。

由於「H按」的按息水平會跟隨Hibor浮動，為保障「H按」客戶，「H按」計劃均設有封頂息上限，而該上限是根據「P」而釐定。鎖息上限現時普遍為最優惠利率減去一個固定利率，如「P-2.75厘」。

隨著美國加息，Hibor走高多時，銀行的資金成本累計已有一定升幅，故幾乎所有銀行都已在上調最優惠利率前，率先將新造按揭計劃的鎖息上限調高，藉此將資金成本轉嫁至新造按揭客戶。不過，由於按揭計劃的鎖息上限早於按揭客戶申請按揭時已釐定，倘若銀行打算將資金成本轉嫁予現有按揭客戶，便須上調最優惠利率。

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記者：余倩敏