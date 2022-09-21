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【恒大3333】恒大：首8個月合約銷售逾181億人幣　正與恒大物業商討償還134億存款質押

股市 20:55 2022/09/21

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恒大首8個月合約銷售逾181億人幣　正與恒大物業商討償還134億存款質押

中國恒大 （03333） 發公告指，截至目前，本集團的保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個。目前已復工的668個項目中，有606個項目達到正常施工水平，其餘62個項目正在恢復正常施工過程中，集團正積極推進所有項目全面復工並達到正常施工水平。

恒大指，今年首8個月合約銷售金額為181.58億元（人民幣，下同），合約銷售面積194.98萬平方米。以恒大此前披露上半年合約銷售為122.6億元計，意味7至8月的銷售錄得約58.98億元。

恒大正與恒大物業商討償還質押擔保　主要以轉讓資產抵銷

至於恒大物業 （06666） 有134億元存款「被回流」母企，恒大指，恒大物業的獨立調查尚在進行中，恒大將在切實可行情況下，盡快發布獨立調查結果。恒大正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過集團轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。

恒大物業另發公告指出，已就償還方案聘請歐華律師事務所為公司境外律師，北京大成（廣州）律師事務所為境內律師，邁時資本有限公司為獨立財務顧問，及香港評值國際有限公司為物業評估師，協助公司推進償還方案。

境外債務重組方面，恒大指，正與財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並將盡快公布一個尊重所有利益相關者權利的具體解決方案。

另外，恒大物業指，截至8月底，在管面積約4.8億平方米，管理項目2,541個。其中，本年度新拓展第三方開發商開發的物業項目255個，合約面積約2,400萬平方米，在管面積約1,600萬平方米。

恒大及恒大物業繼續停牌，直至另行通知。

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編輯：袁諾曦

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333）

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