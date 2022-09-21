【網絡安全】網絡安全人才需求急增　IVE推夜校課程育人才

▲ 國際網路安全科企Palo Alto Networks夥香港專業教育學院（IVE），提供一系列的網絡安全推廣活動，包括舉辦認證培訓、職業講座和比賽，提升年輕人才和業內人士的專業技能。（資料圖片）

隨著全球進一步數碼化，網絡攻擊亦頻繁發生，令企業不得不加強對網絡安全的重視。惟在資訊科技（IT）人才短缺的情況下，網絡安全專才更是「少之有少」。國際網路安全科企Palo Alto Networks夥香港專業教育學院（IVE），提供一系列的網絡安全推廣活動，包括舉辦認證培訓、職業講座和比賽，提升年輕人才和業內人士的專業技能。

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國際網路安全科企Palo Alto Networks大中華區總裁陳文俊指，單是幾年前，市場上便有約3萬個網絡安全職位需求，但根據立法會2021年公布的研究顯示，本港在2018年有逾9.5萬名IT從業員，當中只有1.2%，即約1,150名人才是從事網絡安全相關工作，平均每26個職位爭1個人才。隨著疫後混合辦公模式、網上交易增加，以及企業數碼轉型趨勢持續，相信日後網絡安全人才需求只會有增無減。

IVE柴灣院校資訊科技系系主任黃慧萍則補充，今年該院學新增了網絡安全晚間兼讀制的高級文憑課程，上課時間較能遷就在職人士所需，方便他們進修。

起薪點達2萬 3年經驗可晉升

由於IT人才短缺，不少企業都願意花錢留人。現於Palo Alto Networks任網絡安全工程師，並負責管理一個10人團隊的張啟祥表示，網絡安全專科人才的薪酬福利和晉升前景都不錯。以一般網絡安全畢業生而言，起薪點為月薪18,000至20,000港元，工作2至3年薪酬升幅更可達約40%。

另外，他以近年的趨勢分析，具備3至5年網絡安全相關工作經驗者，可升至經理級別。

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記者：殷凱怡

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