▲ 【海底撈6862】海底撈4執董辭任、董事會縮至11人 稱精簡董事會提高決策效率

海底撈 （06862） 董事會大地震，集團發公告指，4位執行董事包括楊華、劉林毅、 李瑜及楊立因工作調整已各自向董事會請辭以辭任執行董事，周三（21日）起生效，但四人將繼續擔任海底撈其他職務。

此次調整後，海底撈董事會將由6名執行董事及5名獨立非執行董事組成。海底撈稱，隨著新冠肺炎疫情逐步緩解，內地及其他地區的餐廳經營業績有所改善，以及「啄木鳥」計劃（即海底撈關店計劃）帶來的積極成效，一個精簡強化的董事會結構將提高公司決策效率，優化董事會與高級管理層的角色劃分。

海底撈又提到，公司已採納並計劃實施輪值首席運營官計劃，各大區經理、各職能部門部長或總監及各委員會主任在符合特定條件後均有資格參與輪值計劃，每一輪值首席運營官的選定和連任需由首席執行官提名並根據公司任免流程進行任命。

海底撈強調，輪值計劃符合對栽培人才的承諾，並可激勵管理層並促進彼等生產力，使他們的個人追求與集團的發展需要保持一致。

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編輯：李哲毅