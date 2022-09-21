▲ 【澳博880】澳博：「4供1」供股獲超額認購1.7倍 逾6%現有股東無跟供 供股股份9.23開始買賣

疫情衝擊澳門博彩業收入，拖累博企現金流表現，近月澳博計劃供股集資30億元。澳博 （00880） 最新宣布供股結果，截至最後時限（9月14日下午4時）接獲合共493份、涉及38.42億股供股股份的有效接納及申請，即獲超額認購170.5%。澳博稱，供股已於9月15日下午4時正成為無條件，預期供股股份周五（23日）開始買賣。

澳博稱，已接獲合共304份、涉及13.32億股供股股份之有效接納，佔可供認購供股股份總數約93.8%，意味近6.2%股東無接納供股。另外澳博已接獲合共189份、涉及25.09億股額外供股股份之有效申請，佔可供認購供股股份總數約 176.7%。

澳博指出，今次約有8793.35萬股澳博供股股份可供額外申請認購，但不足以滿足所有額外申請，會盡量按約3.5%的比例及以公平及公正基準向申請額外供 股股份的合資格股東分配。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

相關文章：

【分析｜澳博 880】大摩削澳博目標價至2.5元 供股、向澳娛索貸款後可支撐多13個月

【分析｜澳博供股】摩通：澳博繼續是最不看好的濠賭股 一文看清大行對澳博供股集資看法（不斷更新）