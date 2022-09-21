【信貸調查】環聯：香港消費者新增無抵押私人貸款按年升約7%　受通脹等因素影響

▲ 環聯：香港消費者新增無抵押私人貸款按年升約7% 受通脹等因素影響

受通脹攀升、聯儲局4度加息等宏觀壓力影響，環聯（美：TRU）指香港消費者新增無抵押私人貸款及無抵押循環貸款宗數顯著增加，信用卡消費則見審慎。

第一季的新增無抵押私人貸款宗數按年升6.7%，第二季無抵押私人貸款總宗數按年增5.2%，同期新增私人貸款的平均應繳款項結欠亦升2.7%。

受較優惠的利率帶動，無抵押循環貸款新增宗數第一季按年增81.3%。儘管第二季循環貸款平均應繳款項結欠按年跌9.1%，但其戶口數量按年升8.7%，並主要由信貸評級優良及以上的貸款申請人所帶動。

環聯指，低風險消費者傾向持有較低的循環貸款產品應繳款項結欠，有機會是新增貸款宗數在有所增長的情況下，平均應繳款項結欠仍然減少的原因。同時，財務機構向優良及以上評級消費者的新增無抵押循環貸款戶口，批出較少信貸額度，其平均新增信貸額約為12個月前一半。

信用卡應繳款項結欠大致保持穩定

不過，香港市場信用卡戶口數目按年跌3.4%，主要由於第一季的新增信用卡貸款宗數按年跌38.2%。此外，第二季的新增信用卡戶口平均信用額按年跌8.0%。由於消費者開支上採謹慎態度，信用卡應繳款項結欠大致保持穩定。由於消費者能繼續履行還款責任，信用卡的應繳款項結欠嚴重逾期還款率，第二季按年跌兩個基點。

調查亦指，95%消費者對香港目前通脹率感到憂慮，22%消費者預計未來幾個月將不能全數清繳最少一份賬單或貸款，81%受訪者表示其家庭收入過去3個月維持不變或下降。45%港人曾減少非必要開支，包括外出用餐、旅遊及娛樂；16%取消訂閱服務或會籍；12%取消或減少使用數碼服務。

調查又發現，消費者開始更多關注儲蓄，而非開支或投資。2022年第二季增加儲蓄，以預留更多應急基金的港人，較上季增加4個百分點至45%。

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記者：余倩敏