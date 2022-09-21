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Mox兩周年用戶接近40萬 計劃推股票交易功能 

股樓投資 19:50 2022/09/21

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虛擬銀行Mox Bank Limited（Mox）在香港成立兩周年，其用戶量較去年同期增加逾一倍至接近40萬人，自開業以來已派發現金回贈達1億元，未來更計劃推出股票交易服務。

 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，Mox希望可以成為信用卡及數碼借貸的領導者，該行目前存款額約有60億元，以及30億元貸款及墊款餘額，在過去12個月其信貸額度增長5倍，而信貸結餘增長了22倍。公司雖然過去有虧損，但其收益已有所上升，公司過去已投資近10億元，未來兩年亦計劃再投資10億元。
Mox策略主管許崇軒表示，Mox的用戶量與去年同期比升逾1倍，由2021年9月的12萬人增至目前約40萬人。對於一直以回贈吸客的策略，Mox顧客策略及發展總監馮婉欣表示Mox提供的功能和體驗均受客戶推崇，而且回贈以外亦有提供不同體驗予用家，相信已足夠吸客。

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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許崇軒指，Mox將推出股票交易服務，目標成為香港首家提供該服務的虛擬銀行，其中可買賣港股及美股，亦計劃包括基金，期望可於明年初推出。他表示數周內會向監管機構申請展開沙盒測試，惟未能透露更具體計劃。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文：鄭昊彤

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