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【新股IPO】百德醫療6678明招股　入場費3474元　集資最多約4億

新股IPO 20:06 2022/09/21

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【新股IPO】百德醫療6678明起招股 入場費3474元、集資額最多約4.27億元

內地領先腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療 （新上市編號：06678） ，周四至下周二（22日至27日）招股，預計10月5日掛牌。百德醫療擬全球發行逾2.48億股，招股價介乎1.4至1.72元，每手2000股計算，入場費為3474.67元，集資最多約4.27億元，中銀國際及中泰國際為聯席保薦人。

百德表示，當中41%集資額將用作擴大及深化產品組合、升級醫療許可證及擴充研發團隊；38%用作選擇性尋求能夠補充集團現有產品組合、銷售及分銷網絡及技術；8%用作設立海外辦事處；3%用作購買自動化機械及設備提升生產線自動化；10%作營運資金。

以去年銷售收入計算，集團為內地第三大微博消融醫療機械供應商，所有收益均來自中國，去年收益按年增59.5%至1.89億元人民幣（人民幣，下同），純利按年增60.4%至7490萬元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

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記者：宋佩恩

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