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【板塊追蹤】季節性需求增 航運股逆市受捧 

股樓投資 19:49 2022/09/21

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恒指周三（21日）繼續受挫，收報18444點，跌336點。不過航運股因需求上升而受追捧，東方海外（00316）、太平洋航運（02343）分别逆市升3.2%、7.9%。中遠海能（01138）更大升逾一成，升幅10.5%，收報8.18元。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

美銀證券指，本來因旺季結束，貨船的現貨運費下跌幅度較預期大，但預計未來數個月的運油船運價將受到支持，主因冬季的庫存補給較正常強勁，加上歐洲的需求增長，及俄羅斯減少進口。

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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而且由於穀物和煤炭的季節性利好，加上與內地有關的颱風堵塞加劇，乾散貨運費已開始有所改善，預期未來一至兩個月仍會有季節性因素支持。波羅的海乾散貨運指數（BDI）昨晚（20日）急升11.3%，反映運費的持續上升，上周BDI曾經歷連升四日，其中兩日亦升逾一成，支持航運股強勢。

 

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文：鄭昊彤

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航運股 太平洋航運（02343） 中遠海能（01138） 東方海外（00316） 港股

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