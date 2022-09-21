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【舜宇光學2382】管理層預計年內無復甦迹象 舜宇光學跌逾一成

股樓投資 19:49 2022/09/21

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舜宇光學（02382）周三（21日）與大市一同受壓，股價跌幅10.5%，收報85.6元。大華繼顯引述舜宇光學管理層指智能手機需求疲軟和規格升級趨勢停滯，並預計今年不會出現明顯的復甦迹象。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

大華繼顯表示，與舜宇光學管理層進行溝通，公司對智能手機終端用戶需求持謹慎態度，預計今年不會出現明顯的復甦迹象，又指智能手機需求疲軟和規格升級趨勢停滯，相關拐點仍未看到。
 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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不過，管理層表示對公司長期發展仍充滿信心，因在蘋果和三星供應鏈的份額增加，車載鏡頭及AR/VR業務長期擴張，亦強調了可折疊手機中光學元件的潛在增長和規格升級。該行維持對舜宇光學的投資評級為「持有」，目標價由112.2元下調至111.3元。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文：鄭昊彤

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舜宇光學科技（02382） 港股

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