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【滙豐控股5】滙豐CEO料內房危機持續多兩年 重申分拆亞洲業務對集團不利

股樓投資 20:26 2022/09/21

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對於外界不時傳出關於分拆滙豐控股(00005)亞洲業務的建議，集團行政總裁祈耀年出席銀行界論壇時重申，分拆業務的淨影響為負面，匯豐就分拆要求尋求了外部意見，有多個獨立顧問反對分拆事項。他指出，分拆這間龐大的國際銀行會在成本及資金方面導致協同效應流失，根據其金融分析，有關淨影響為負面。他同時指出，滙豐一些市場或業務並不完全具戰略意義，又指今年將會完成轉型計劃。滙豐今日收報47.4元跌2%。

【騰訊700】騰訊發聲明 否認擬售美團貝殼股權  詳情請看【下一頁

他又預計，內地經濟在今年或明年初不會重開，估計要到明年中才會有改變，又指夏季期間曾訪港一個月，有證據顯示本港市場逐步重開，有信心本港將繼續其國際金融中心地位。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

滙豐近年大力拓展的內地市場爆發內房危機，祈耀年表示，內房危機仍會持續多逾兩年時間，內房市場調整較他預期快速及顯著，相信需時真正回穩。他提及，雖然對內地決策者採取的部份應對內房危機之政策感到鼓舞，但直言有關政策主要目的是將中國的資本重新導向內房行業，預計國際資本重返內房市場需時。

【AIA 1299】友邦傳洽購 菲律賓醫療服務商MediCard  詳情請看【下一頁

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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