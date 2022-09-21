【滙豐控股5】滙豐CEO料內房危機持續多兩年 重申分拆亞洲業務對集團不利

對於外界不時傳出關於分拆滙豐控股(00005)亞洲業務的建議，集團行政總裁祈耀年出席銀行界論壇時重申，分拆業務的淨影響為負面，匯豐就分拆要求尋求了外部意見，有多個獨立顧問反對分拆事項。他指出，分拆這間龐大的國際銀行會在成本及資金方面導致協同效應流失，根據其金融分析，有關淨影響為負面。他同時指出，滙豐一些市場或業務並不完全具戰略意義，又指今年將會完成轉型計劃。滙豐今日收報47.4元跌2%。

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他又預計，內地經濟在今年或明年初不會重開，估計要到明年中才會有改變，又指夏季期間曾訪港一個月，有證據顯示本港市場逐步重開，有信心本港將繼續其國際金融中心地位。

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滙豐近年大力拓展的內地市場爆發內房危機，祈耀年表示，內房危機仍會持續多逾兩年時間，內房市場調整較他預期快速及顯著，相信需時真正回穩。他提及，雖然對內地決策者採取的部份應對內房危機之政策感到鼓舞，但直言有關政策主要目的是將中國的資本重新導向內房行業，預計國際資本重返內房市場需時。

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