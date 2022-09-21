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【日圓匯價】日本前財務省外匯主管：匯率檢查後　央行隨時準備好干預匯市

環球政經 19:24 2022/09/21

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日本前財務省外匯主管、前財務官山崎達雄（Tatsuo Yamasaki）表示，日本現在隨時準備好在必要情況下干預匯市，無需等待美國開綠燈再來支撐日圓。

由於美國聯儲局和日本央行之間的政策分歧，美元兌日圓一度逼近145關口，日本央行上周實施「匯率檢查」（Rate Check）措施，向市場參與諮詢匯率動向。山崎達雄周二接受彭博採訪時稱，上周的匯率檢查意味著當局現在可以隨時採取行動，「對我來說，就算他們當時出手介入也不足為奇。」 他指，此舉有時候是當局直接買入或賣出的前兆，是對投機者是一個強烈警告。 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

日本央行曾在2003年和2004年間，對日匯進行規模達35萬億日圓的干預行動。山崎達雄說，從那次經驗來看，就算日本在沒有美國直接支持的情況下，獨自採取外匯行動，也是很自然的事，「從歷史上看，日本幾乎所有的干預行動都是單方面的」，由於央行已作滙率檢查，他認為現時為進行干預已經無障礙。

山崎達雄表示，財務省在對付投機者上有很多選擇，包括堅持口頭干預以及令交易員措手不及。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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買入 日圓 日本 日本央行 美國聯儲局 貨幣政策

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