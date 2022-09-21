【香港通關】IATA總幹事：中國動態清零「摧毀」香港航空樞紐地位　並且難以翻身

▲ 【香港通關】IATA總幹事：中國動態清零「摧毀」香港航空樞紐地位 港上季客運量不及新加坡10分1

全球近300家航空公司組成的國際航空運輸協會（IATA）再度關注香港航空樞紐地位，據外電引述IATA總幹事Willie Walsh在多哈出席論壇時表示，中國「動態清零」政策已摧毀（devastated）香港航空樞紐地位，並指若內地嚴守同一疫情管控政策，全球航空客運需求復甦將受影響。

Walsh表示，國泰航空 （00293） 正活在防疫政策陰影下，並看淡香港前景：

香港已失去其作為全球樞紐的地位，並將難以重新獲得它，因為其他樞紐已利用它

香港國際機場今年第二季客運量僅59.1萬人次，不足新加坡樟宜機場客運量10分之1，當地機場上季共接待730萬人次。

Walsh 4月初曾指出，香港航班、旅客入境要求苛刻，香港不再是國際航空樞紐，幾乎從地圖消失（off the map），以香港為樞紐樞營運的航空公司，將面臨艱難時期，很多航空公司視香港營運是「不可能任務」。

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編輯：麥德銘