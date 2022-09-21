【黃金價格】分析師憂：若聯儲局保持鷹派立場　黃金價格恐跌至1600美元

對於聯儲局保持鷹派的立場下，市場有分析指黃金價格恐怕會繼續下跌。

外匯交易平台Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，市場普遍預測聯儲局除了繼續積極收緊貨幣政策，並且維持利率不變，黃金價格將會陷入困境。



【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

外匯交易商Pepperstone研究主管Chris Weston亦向外媒透露，在預計聯儲局持續鷹派立場下，黃金價格甚或會跌至每安士1,600美元（約12,560港元），而現時黃金價格為每安士最新報1,673.83美元（約13,139港元）。

瑞士銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示，美元是現在市場上惟一吸引資金的資產。相信在加息決議公布前，沒有投資者會在美元以外任何資產上冒險，即便是傳統避險資產。



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責任編輯：何珊如