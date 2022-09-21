【大行報告】中金料內地9月以來新房銷售按年跌幅維持3至4成屬階段性承壓 看好華潤置地、中國海外等

中金發表報告，指內地上周共49個城市公布了周度新屋銷售數據，新房銷售面積按周增長10%，考慮假日影響按年跌幅收窄至跌35%，即9月首三周的周均新房銷售較8月下降5%，按年下降34%。該行指上周內地300個城市住宅地成交建面與金額分別按年各下降51%和42%，溢價率為3%，流拍率邊際下行至6%。9月首三周累計成交建面與金額按年下降49%和43%，平均溢價率與流拍率為2%和13%。

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報告又指，內地9月以來新房銷售受近期局地疫情反覆表現為階段性承壓，按年跌幅仍維持在三至四成。中金預計支持購房需求和「保交樓、穩預期」的相關政策仍將進一步發力以提振預期、加速基本面指標修復，在這一過程中財務穩健、土儲優質、拿地積極的均好型房企受益較大。

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該行看好個別內房股，並推薦華潤置地(01109)、中國海外(00688)、綠城中國(03900)、越秀地產(00123)、美的置業(03990)、中國海外宏洋(00081) 、建發國際(01908)，物管板塊看好中海物業(02669)、保利物業(06049) 、華潤萬象生活(01209)。

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記者：張以正