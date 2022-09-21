【財富報告】研究指新西蘭人平均財富按年增11.4萬美元 成人平均擁有逾300萬資產

根據投資銀行瑞士信貸（Credit Suisse）的全球財富報告顯示，，去年全球家庭財富按年擴張12.7%至463.6萬億美元，而新西蘭的成人人均財富增幅最大，較2020年激增11.4萬美元（約89萬元），2021年成人人均財富總額超過了300萬。

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報告指，新西蘭逾500萬總人口當中，有約34.7萬人擁有超過100萬美元（約780萬港元）資產。據了解，新西蘭財富增幅的最主要原因是由於當地房價迅速上漲，加上貨幣升值，導致成年人人均財富同比增長達32%。在全球財富持有者當中，該國目前擁有281,000名世界前1%的人口，亦有210萬新西蘭人位於前10%。

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而以地區計算，北美和中國地區為全球財富強勁增長推供的動力最大，北美佔全球新增財富總額的一半以上，中國佔四分一。

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記者：鄭日棱